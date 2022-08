​42. Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę wyruszyła z Wawelu. Jej hasło to "Posłani w pokoju Chrystusa". W pielgrzymce idzie około 6 tysięcy pątników, którzy do celu dotrą 11 sierpnia.

Wasze zmierzanie na Jasną Górę niech będzie zmierzaniem do utwierdzenia się w wierze - mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w czasie sobotniej mszy św. przed katedrą na Wawelu na rozpoczęcie pielgrzymki.

Arcybiskup zwrócił uwagę, że rozpoczynająca się pielgrzymka jest "wstępowaniem razem z Chrystusem na górę świętą, na Jasną Górę, po to, aby się modlić".

Metropolita krakowski przypominając ceremonię powitania pielgrzymów w jasnogórskim klasztorze mówił, że "wówczas ich twarze lśnią nowym blaskiem, co mimo trudu i zmęczenia widać zwłaszcza w oczach i uśmiechach". To jest ta przemiana, która się dokonuje. To być może jest też moment uniesienia - wskazał.

Kto ma Chrystusa w swoim sercu, ten promieniuje pokojem - dodał abp Jędraszewski. Podkreślił, że w świecie pełnym przemocy słownej i fizycznej ludzie spragnieni są pokoju, dobrego słowa i życzliwości. Metropolita krakowski prosił też pielgrzymów o modlitwę w intencji sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy.