Pieszo, na rowerach, na wózkach inwalidzkich lub na rolkach - w sierpniu z Warszawy wyruszy siedem pielgrzymek na Jasną Górę.

308. Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę / Tomasz Gzell / PAP

Jako pierwsza 5 sierpnia, po mszy św. o godz. 5.30 w stołecznym kościele św. Anny, wyruszy 42. Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM), w tym roku pod hasłem: "Syn was wyzwoli".

Trasa Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej liczy niemal 300 kilometrów i wymaga przejścia każdego dnia około 35 km w 5-6 etapach. Po drodze pątnicy odwiedzą kilka sanktuariów m.in: Matki Boskiej Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie, Matki Bożej Jazłowieckiej w Szymanowie, Matki Bożej Świętorodzinnej w Miedniewicach, Sanktuarium św. Anny w Smardzewicach, Sanktuarium Matki Bożej Gidelskiej, Matki Bożej Mstowskiej Miłosierdzia oraz Sanktuarium św. Ojca Pio na Przeprośnej Górce.

Również 5 sierpnia wyruszy po raz 39. Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Hasłem pielgrzymki będą słowa: "Eucharystia daje życie".

W drodze na Jasną Górę pielgrzymi pokonają 315 km, odwiedzając po drodze Glinki, Warkę, Białobrzegi, Odrzywół, Ogonowice, Fałków, Kluczewsko, Podlesie i Małusy Wielkie, a do celu dotrą 14 sierpnia. W programie pielgrzymki znajdzie się codzienna msza św., konferencje, wspólne odmawianie Różańca i koronki do miłosierdzia Bożego.

Tego samego dnia sprzed kościoła św. Józefa Oblubieńca na warszawskim Kole wyruszy na Jasną Górę 31. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych, organizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W tym roku pątnikom towarzyszyć będzie hasło: "Jesteśmy".

Pątnicy skupieni w pięciu grupach pokonają w sumie 290 km odwiedzając po drodze m.in. Walerniany, Żelazną, Stanisławów, Łagiewniki, Szczepanowice, Gidle i Konary. Pielgrzymka zakończy się 14 sierpnia nawiedzeniem Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

6 sierpnia z kościoła św. Ducha przy ul. Długiej po mszy św. o godz. 6 rano wyruszy 311. Warszawska Pielgrzymka Piesza. Jest to najstarsza warszawska pielgrzymka, która wyrusza ze stolicy nieprzerwanie od 1711 r., a jej wyjścia nie zatrzymało nawet Powstanie Warszawskie ani pandemia koronawirusa.

Kierownik pielgrzymki o. Krzysztof Wendlik poinformował, że w tym roku hasłem pielgrzymowania będą słowa "Stworzył i posłał ich". Hasło nawiązuje do katechez św. Jana Pawła II, które wygłosił na początku swojego pontyfikatu o tym, że mężczyzna i niewiasta zostali stworzeni z Boga. Tę fundamentalną prawdę chcemy pogłębić podczas tej pielgrzymki - wyjaśnił.

11 sierpnia ze Świątyni Opatrzności Bożej wyruszy Warszawska Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę. Jej uczestnicy pokonają dystans ok. 290 km, przy czym dziennie przejadą na rowerach od 75 do 90 km w 5-6 etapach. Pielgrzymka zakończy się 14 sierpnia mszą św. na wałach Jasnej Góry.

16 sierpnia z warszawskiej konkatedry na Kamionku wyruszy 39. Praska Pielgrzymka Piesza Pomocników Maryi Matki Kościoła, w tym roku pod hasłem "Błogosławiony Prymas Wyszyński naszym duchowym ojcem". Pątnicy dotrą do sanktuarium w Częstochowie 25 sierpnia około godziny 9.00, by uczestniczyć we mszy św. o 10.30.

22 sierpnia z parafii św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie na Jelonkach wyruszy druga grupa Warszawskiej Pielgrzymki Rowerowej. Tym razem uczestnicy pokonają dystans 300 km i dotrą do Częstochowy 26 sierpnia.

Również 22 sierpnia stu rolkarzy wyruszy z kościoła pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawskiej Pielgrzymce Rolkowej. Uczestnicy przejadą w sumie ok. 270 km w 5 dni, każdego dnia pokonując 50-75 km. Trasa pielgrzymki prowadzi z Warszawy przez okolice Żyrardowa, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska do Częstochowy.