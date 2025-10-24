W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych, w Krakowie zostanie znacząco wzmocniona komunikacja miejska, szczególnie w rejonie cmentarzy. Władze miasta apelują do mieszkańców o korzystanie z transportu publicznego, a kierowcy muszą liczyć się z poważnymi ograniczeniami w ruchu.

/ Shutterstock

Wzmocniona komunikacja i specjalne linie

Na kilka dni przed 1 listopada Kraków przygotowuje się na wzmożony ruch w rejonie nekropolii. Już w najbliższy weekend poprzedzający święto, czyli 25 i 26 października, na ulicach pojawi się więcej autobusów i tramwajów.

Kulminacja zmian nastąpi 1 listopada, kiedy to liczba kursów komunikacji miejskiej wzrośnie o około 20 procent w porównaniu do zwykłego dnia świątecznego.

W tym okresie uruchomionych zostanie osiem dodatkowych linii tramwajowych oraz 25 autobusowych.

Na ulice wyjedzie 50 dodatkowych składów tramwajowych i około 150 autobusów więcej niż zazwyczaj.

Szczególne wzmocnienia przewidziano dla rejonu cmentarza Batowickiego, gdzie - jak zapowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - 1 listopada na pętli w ciągu jednej godziny pojawi się aż 81 autobusów, odjeżdżających co 40 sekund.

Będzie to bardzo duże wyzwanie. Postaramy się temu sprostać. Prosimy stosować się do poleceń policji i służb porządkowych - powiedział wiceprezes MPK Grzegorz Dyrkacz.



Zmiany w ruchu i nowe połączenia

Władze miasta przypominają, że w rejonie cmentarzy zostaną wprowadzone ograniczenia ruchu samochodowego, które zaczną obowiązywać już od 31 października.

Zamknięta zostanie między innymi część ulicy Rakowickiej.

Dobre wieści czekają pasażerów korzystających z tramwajów - od 25 października przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa na pętlę Wzgórza Krzesławickie, w pobliżu cmentarza Grębałów.

Od 31 października planowane jest także przywrócenie ruchu tramwajowego przez most Grunwaldzki oraz ulice Monte Cassino i Kapelanka.

Nowością w tym roku będzie linia autobusowa nr 856, która umożliwi dojazd do cmentarza w Podgórkach Tynieckich.

Apel do mieszkańców i ostrzeżenia służb

Władze miasta oraz służby porządkowe apelują do mieszkańców, by w tym szczególnym okresie wybierali komunikację publiczną. Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby wybierali komunikację publiczną w tym okresie - zaapelował wiceprezydent Krakowa Łukasz Sęk.

Przedstawiciele straży miejskiej i policji proszą również o czujność podczas wizyt na cmentarzach i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji.

Jak wynika z naszych statystyk, które czynimy zawsze po tym święcie, przynajmniej jedna osoba małoletnia gdzieś się zagubi(...), komuś coś zostanie skradzione. To nie są sytuacje nagminne, ale przy takim natłoku osób na pewno mogą się trafić - mówi Patrycja Ćwikła z Zarządu Cmentarzy Komunalnych.



Dłuższe godziny otwarcia i dodatkowe zabezpieczenia

W okresie świątecznym i przedświątecznym krakowskie nekropolie będą czynne dłużej. Przy każdym dużym cmentarzu dyżurować będzie karetka pogotowia, aby zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym.



Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na zmiany i skorzystać z przygotowanej przez miasto oferty komunikacyjnej, by bezpiecznie i sprawnie dotrzeć na groby bliskich.