Obraz "Lato" autorstwa duńskiej malarki Berthy Wegmann, zaginiony podczas II wojny światowej, został oficjalnie przekazany do zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu (MNWr). Uroczystość odbyła się w piątek, a dzieło odzyskane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego miało trafić na sprzedaż w jednym z domów aukcyjnych w Danii.

Do Muzeum Narodowego we Wrocławiu trafi obraz stracony w czasie II Wojny Światowej

Do Muzeum Narodowego we Wrocławiu trafi obraz zaginiony w czasie II wojny światowej.

To praca wybitnej duńskiej malarki, powstała na początku XX w.

W rozpoznaniu pomógł przedwojenny opis.

Minister kultury Marta Cienkowska podkreśliła, że powrót obrazu do Wrocławia to ważne wydarzenie. To dzieło Berthy Wegmann, sufrażystki. Obraz zaginął, nie wiemy, jak wyglądał do końca jego los. Obraz wrócił do Wrocławia i będzie już na stałe w tutejszym Muzeum Narodowym - powiedziała Cienkowska.

Obraz "Lato" duńskiej artystki Berthy Wegmann, który trafił do Muzeum Narodowego we Wrocławiu / Maciej Kulczyński / PAP

Wrocławskie muzeum już w środę informowało w swoich mediach społecznościowych, że będzie miało dla zwiedzających dużą niespodziankę.

Płótno z początku XX w. zaginęło w czasie II WŚ

Bertha Wegmann (1847-1926) była jedną z najwybitniejszych malarek rodzajowych swojej epoki. "Lato" powstało na początku XX wieku i w 1906 roku zostało zakupione przez Śląskie Towarzystwo Artystyczne, a następnie przekazane do Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Przed wybuchem II wojny światowej obraz wypożyczono do Średniej Szkoły Dziewcząt we Wrocławiu. Po wybuchu konfliktu ślad po nim zaginął. MNWr napisał, że został on nielegalnie wywieziony z terytorium Polski w okresie powojennym.

Na początku XXI wieku dzieło pojawiało się na rynku sztuki w Wielkiej Brytanii, Izraelu i Danii, jednak pozostawało nierozpoznane z powodu braku fotografii. Kluczowy okazał się opis z przedwojennego katalogu muzealnego. W 2024 roku obraz został zidentyfikowany, gdy wystawiono go w duńskim domu aukcyjnym Bruun Rasmussen - na odwrocie znajdowała się polska nalepka.

Dom aukcyjny po otrzymaniu dokumentacji potwierdzającej pochodzenie dzieła skontaktował pracowników polskiego MKiDN z duńskimi właścicielami. Kiedy rodzeństwo, które odziedziczyło obraz, poznało jego historię, zdecydowało o przekazaniu go do Wrocławia.