Dobra wiadomość dla miłośników podróży do Włoch. Krakowskie lotnisko od wtorku ma bezpośrednie połączenie z Genuą. Uruchomiła je linia Wizz Air, która będzie latać na tej trasie trzy razy w tygodniu.

Uroczysta inauguracja nowego połączenia lotniczego z Krakowa do Genui / Art Service / PAP

Pierwszy lot z Krakowa do Genui odbył się we wtorek wieczorem. Jego pasażerowie zostali obdarowani przez przedstawicieli lotniska i przewoźnika włoskimi przysmakami.



Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński ocenił, że nowa trasa to kolejny krok w rozwoju siatki połączeń i dowód na rosnące znaczenie Kraków Airport jako wiodącego portu w regionie.



Dzięki niej pasażerowie zyskają łatwy dostęp do jednego z najpiękniejszych zakątków Włoch - wskazał Strutyński.

Włochy pozostają liderem w siatce połączeń Kraków Airport - to 18 miast i 20 lotnisk, do których można polecieć bezpośrednio ze stolicy Małopolski.



Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób.