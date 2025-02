5,5 roku spędzą w więzieniu dwaj Rosjanie, którzy zachęcali do wstąpienia do Grupy Wagnera. Sąd okręgowy w Krakowie uznał Andrieja G. i Aleksieja T. winnymi działania na rzecz rosyjskiego wywiadu, werbowania do organizacji terrorystycznej i prowadzenia wojny hybrydowej przeciwko Polsce.

Skazani mężczyźni podczas ogłaszania wyroku / Paweł Konieczny / RMF FM Skazani Rosjanie rozkleili w Krakowie i w Warszawie kilkaset naklejek werbunkowych, dzięki którym można było nawiązać kontakt z osobami odpowiedzialnymi za rekrutację do Grupy Wagnera. Rozprowadzali także w polskich miastach oraz w Berlinie i Paryżu plakaty wyśmiewające politykę Unii Europejskiej. Prokuratura domagała się dla każdego z mężczyzn po 8 lat więzienia, zarzucając prowadzenie rekrutacji do wojskowej służby najemnej zakazanej przez prawo międzynarodowe oraz działalność szpiegowską na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej poprzez prowadzenie tzw. wojny hybrydowej. Oskarżeni - Andriej G. i Aleksiej T. - nie przyznali się do takich zarzutów, nie przecząc, że stali za samym rozprowadzeniem naklejek. Przed sądem wyrazili żal i twierdzili, że nie mieli świadomości konsekwencji swoich czynów. Wyparli się też związków z Grupą Wagnera i służbami wywiadowczymi. Swoje działania tłumaczyli chęcią zarobienia w trudnej życiowej sytuacji. Ich obrońcy wnosili przed sądem o uniewinnienie, podnosząc m.in. brak świadomego udziału w akcji werbującej do Grupy Wagnera oraz brak dowodów na działalność szpiegowską. Proces dwóch Rosjan rozpoczął się w połowie października 2024 roku. Mężczyźni zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sierpniu 2023 r. w Warszawie. Zobacz również: Zuchwałe kradzieże biżuterii. Policja szuka sprawcy

Opracowanie: Małgorzata Wosion