W katedrze na Wawelu odprawiona została msza w 76. rocznicę urodzin braci Kaczyńskich. Wzięło w niej udział wielu polityków tej partii, w tym jej prezes, Jarosław Kaczyński. Metropolita krakowski Marek Jędraszewski w homilii stwierdził, że lider PiS-u "nieugięcie zmaga się o suwerenność i wielkość naszej ojczyzny".

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / /Łukasz Gągulski / PAP

Dzień urodzin Lecha i Jarosława Kaczyńskich zbiegł się z miesięcznicą katastrofy smoleńskiej. Dlatego podczas mszy modlono się za prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żonę Marię i wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej.

Beata Szydło, Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska / /Łukasz Gągulski / PAP

Na Wawelu pojawiło się wielu polityków PiS - m.in. Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, Janusz Kowalski, Małgorzata Wasserman, Jacek Sasin, Michał Wójcik i Marek Kuchciński.

Przed mszą prezes Jarosław Kaczyński, Marta Kaczyńska oraz towarzyszący im politycy złożyli kwiaty przy grobie pary prezydenckiej w krypcie katedry wawelskiej.

Arcybiskup Marek Jędraszewski (zdj. arch.) / Andrzej Jackowski / PAP

Dziękujemy Panu Bogu najpierw za śp. pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który miał prawo wielokrotnie odnosić do siebie słowa, że “dla kochanej ojczyzny nie żal żyć w nędzy" - nędzy poniżania, nędzy doświadczanego boleśnie przemysłu pogardy, a także nie żal i umierać, bo przecież musiał sobie zdawać doskonale sprawę z tego, że swoimi słowami, które wypowiedział 12 sierpnia 2008 roku w Tbilisi i 1 września 2009 roku na Westerplatte, naraził się, i to śmiertelnie, niektórym wielkim tego świata - powiedział w homilii metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski.



Dziękujemy również Panu Bogu za pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który z ogromną determinacją pragnie zachować nie tylko pamięć o swoim bracie, prezydencie, ofierze zamachu smoleńskiego z dnia 10 kwietnia 2010 roku i o pozostałych 95 ofiarach tej tragedii, ale również dziękujemy Panu Bogu za to, że nieugięcie zmaga się on o suwerenność i wielkość naszej ojczyzny, pociągając za sobą i inspirując kolejne pokolenia polskich patriotów - dodał hierarcha.