Na mapie Krakowa pojawi się nowa atrakcja dla miłośników przyrody i spacerów. W Parku Tysiąclecia w Mistrzejowicach Zarząd Zieleni Miejskiej posadził 20 drzew wiśni Kanzan, tworząc drugą w mieście Aleję Wiśniową. Pierwsze hanami, czyli tradycyjne podziwianie kwitnących wiśni, planowane jest już na wiosnę przyszłego roku.

Inspiracją dla nowej inwestycji stała się popularna Aleja Wiśniowa przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej.

Tam już od lat 32 drzewa wiśni piłkowanej odmiany Kanzan przyciągają tłumy mieszkańców i turystów, którzy podziwiają intensywnie różowe kwiaty na przełomie kwietnia i maja.

Teraz podobna atrakcja pojawi się w Parku Tysiąclecia w nowohuckich Mistrzejowicach.

Jak poinformował krakowski magistrat, nowa aleja będzie składać się z 20 młodych drzewek, które dopiero zapuszczają korzenie. Mimo to już w przyszłym roku mieszkańcy będą mogli wziąć udział w pierwszym hanami w tej części miasta.

"Pierwsze hanami w Nowej Hucie spodziewane jest na wiosnę przyszłego roku" - zapowiadają przedstawiciele magistratu.

Hanami w sercu Nowej Huty

Hanami to japońska tradycja polegająca na podziwianiu kwitnących kwiatów, przede wszystkim wiśni.

W Krakowie zyskuje ona coraz większą popularność, a nowa Aleja Wiśniowa ma szansę stać się miejscem spotkań i spacerów nie tylko dla mieszkańców Nowej Huty, ale i całego miasta.

O utworzeniu alei w Nowej Hucie prezydent Krakowa Aleksander Miszalski mówił już w kwietniu podczas briefingu na terenie parku Młynówka Królewska. Inicjatywa spotkała się z pozytywnym odbiorem wśród mieszkańców, którzy chętnie odwiedzają podobne tereny zielone.



