Od 3 grudnia w Gdańsku rozpoczynają się świąteczne wydarzenia, które wprowadzą mieszkańców w bożonarodzeniowy nastrój. W wielu dzielnicach miasta zaplanowano wspólne rozświetlanie choinek, kolędowanie, koncerty, warsztaty, gry i zabawy, a także spotkania ze Świętym Mikołajem.

Świąteczne atrakcje w każdej dzielnicy

Rozświetlenie choinek, wspólne śpiewanie kolęd, występy muzyczne, gry i zabawy, warsztaty, poczęstunki i spotkania ze Świętym Mikołajem – to wydarzenia organizowane od 3 grudnia w dzielnicach Gdańska w związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem.

Mieszkańcy takich dzielnic jak Osowa, Jasień, Wyspa Sobieszewska, Świbno, Aniołki, Zaspa-Rozstaje, Chełm, Śródmieście, Letnica, Nowy Port, Ujeścisko-Łostowice, Żabianka, Piecki-Migowo, Orunia-Św. Wojciech, Przeróbka, Wrzeszcz Górny, Stogi i Orunia Górna-Gdańsk Południe będą mogli uczestniczyć w licznych wydarzeniach przygotowanych z myślą o całych rodzinach.

Jak poinformowała Marta Formella z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, pierwsza dzielnicowa zabawa choinkowa odbędzie się już 3 grudnia o godz. 16:15 na Dolnym Mieście, przy skrzyżowaniu ulic Wróbla i Toruńskiej.

Rozświetlenie choinek i koncerty

Punktem kulminacyjnym wydarzenia będzie wspólne odpalenie światełek na choince, które jak co roku zgromadzi mieszkańców wokół radosnego, rozświetlonego symbolu zimowego świętowania - przekazuje Marta Formella.

Tego samego dnia świąteczne drzewko rozbłyśnie również w Nowym Porcie o godzinie 18:00 na placu ks. Góreckiego.

W sumie w Gdańsku odbędzie się 20 takich spotkań, organizowanych we współpracy miasta, rad dzielnic, szkół, lokalnych społeczności, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców.

Wspólne kolędowanie, warsztaty i jarmarki

Na uczestników czekają różnorodne atrakcje. Na Zaspie zaplanowano wspólne dekorowanie pierników, tworzenie ozdób i pisanie listów do Świętego Mikołaja.

Na Żabiance pojawi się świąteczny tort ważący aż 25 kilogramów. W Chełmie odbędą się "Mikołajki po sąsiedzku" z Biegiem Elfów, podczas którego uczestnicy w przebraniach pokonają trasę z zadaniami, takimi jak slalom między choinkami czy przenoszenie prezentów.

Na Stogach mieszkańcy będą mogli wziąć udział we wspólnym kolędowaniu "Jak śpiewająco spędzić święta", obejrzeć przedstawienie "Elfy pod choinką" oraz posłuchać koncertu jazzowego.

Na Oruni już po raz 26. odbędzie się świąteczny jarmark dzielnicowy z koncertami, darmowym barszczem, stoiskami lokalnych partnerów oraz tradycyjnym Orszakiem Mikołaja.

Centralne uroczystości na Długim Targu

Centralnym punktem obchodów będzie uroczyste rozświetlenie choinki na Długim Targu oraz miejskich iluminacji.

Ceremonię uświetni przybycie Świętego Mikołaja, który tradycyjnie przypłynie Motławą do Gdańska 5 grudnia. Następnie, wraz z orszakiem, przemaszeruje spod Zielonego Mostu w kierunku Fontanny Neptuna, gdzie weźmie udział w oficjalnym zapaleniu światełek.

Tradycyjna Gdańska Wigilia na Długim Targu odbędzie się 21 grudnia.

Wielowiekowa tradycja wspólnego świętowania

Jak przypomina Marta Formella, gdańska tradycja wspólnego przeżywania Bożego Narodzenia sięga średniowiecza.

W nowożytnym, wielowyznaniowym mieście formy świętowania były różnorodne. Luteranie organizowali koncerty organowe, katolicy procesje, a niektórzy kalwińscy burmistrzowie stawiali horoskopy. W przedwojennym Gdańsku zwyczaj wspólnej celebracji zanikł, a do jego kultywowania mieszkańcy powrócili około 30 lat temu - tłumaczy urzędniczka.

