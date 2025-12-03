Norwegia przesuwa granice inżynierii. Trwa budowa Rogfast - najdłuższego i najgłębszego na świecie podmorskiego tunelu drogowego. Inwestycja ma zrewolucjonizować komunikację na zachodnim wybrzeżu kraju, skracając czas podróży między największymi miastami oraz stając się kluczowym elementem przyszłej trasy E39.
- Rogfast to budowany w Norwegii podmorski tunel drogowy o długości 27 km.
- Tunel będzie miał dwie oddzielne rury, każda z dwoma pasami ruchu przeznaczonymi wyłącznie dla samochodów.
- Budowa rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, została wstrzymana po dwóch latach z powodu kosztów i wznowiona pod koniec 2021 roku.
- Planowane zakończenie inwestycji to 2033 rok, a koszt szacuje się na 25 miliardów koron norweskich (2,4 mld dolarów).
- Budowa wymaga zaawansowanych technologii, w tym precyzyjnych systemów laserowych i nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.
Rogfast, czyli "Rogaland fastforbindelse", będzie miał aż 27 kilometrów długości i poprowadzi kierowców na głębokości nawet 392 metrów pod poziomem morza. Tunel składać się będzie z dwóch oddzielnych rur, każda z dwoma pasami ruchu, przeznaczonych wyłącznie dla samochodów. W połowie trasy, na głębokości 230 metrów, powstanie podwójne rondo umożliwiające zjazd na wyspę Kvitsøy - najmniejszą norweską gminę.
Budowa tunelu rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, jednak już po dwóch latach została wstrzymana z powodu przewidywanych przekroczeń kosztów. Po restrukturyzacji projektu prace wznowiono pod koniec 2021 roku. Całość ma być gotowa w 2033 roku, a koszt inwestycji szacuje się na około 25 miliardów koron norweskich, czyli 2,4 miliarda dolarów.