Norwegia przesuwa granice inżynierii. Trwa budowa Rogfast - najdłuższego i najgłębszego na świecie podmorskiego tunelu drogowego. Inwestycja ma zrewolucjonizować komunikację na zachodnim wybrzeżu kraju, skracając czas podróży między największymi miastami oraz stając się kluczowym elementem przyszłej trasy E39.

  • Rogfast to budowany w Norwegii podmorski tunel drogowy o długości 27 km.
  • Tunel będzie miał dwie oddzielne rury, każda z dwoma pasami ruchu przeznaczonymi wyłącznie dla samochodów.
  • Budowa rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, została wstrzymana po dwóch latach z powodu kosztów i wznowiona pod koniec 2021 roku.
  • Planowane zakończenie inwestycji to 2033 rok, a koszt szacuje się na 25 miliardów koron norweskich (2,4 mld dolarów).
  • Budowa wymaga zaawansowanych technologii, w tym precyzyjnych systemów laserowych i nowoczesnych systemów bezpieczeństwa.
27 kilometrów długości

Rogfast, czyli "Rogaland fastforbindelse", będzie miał aż 27 kilometrów długości i poprowadzi kierowców na głębokości nawet 392 metrów pod poziomem morza. Tunel składać się będzie z dwóch oddzielnych rur, każda z dwoma pasami ruchu, przeznaczonych wyłącznie dla samochodów. W połowie trasy, na głębokości 230 metrów, powstanie podwójne rondo umożliwiające zjazd na wyspę Kvitsøy - najmniejszą norweską gminę.

Budowa tunelu rozpoczęła się w styczniu 2018 roku, jednak już po dwóch latach została wstrzymana z powodu przewidywanych przekroczeń kosztów. Po restrukturyzacji projektu prace wznowiono pod koniec 2021 roku. Całość ma być gotowa w 2033 roku, a koszt inwestycji szacuje się na około 25 miliardów koron norweskich, czyli 2,4 miliarda dolarów.

Nowa jakość podróżowania

Rogfast ma zastąpić dotychczasowe połączenia promowe, skracając czas przejazdu między Stavanger a Bergen - drugim i czwartym co do wielkości miastem Norwegii - o około 40 minut. 

To ogromna zmiana nie tylko dla kierowców, ale i dla lokalnych społeczności oraz gospodarki regionu. Tunel znacząco poprawi dostępność zachodniego wybrzeża, tworząc szybsze i bardziej niezawodne połączenie między Stavanger a Haugesund - podkreśla Anne Brit Moen, menedżerka projektu w firmie Skanska.

Technologiczne wyzwania i innowacje

Budowa tak długiego tunelu podmorskiego to nie lada wyzwanie. Prace prowadzone są jednocześnie z obu stron, a zespoły mają spotkać się w środku z dokładnością do zaledwie 5 centymetrów. Precyzję zapewniają zaawansowane systemy laserowe, które tworzą cyfrowy model tunelu i pozwalają na bieżąco kontrolować postępy.

Inżynierowie muszą zmierzyć się także z trudnymi warunkami geologicznymi i problemem przecieków słonej wody. Dodatkowo, tunel zostanie wyposażony w nowoczesny system wentylacji oraz monitoring, który zadba o bezpieczeństwo kierowców i sprawny przepływ ruchu.

Część większego planu

Rogfast to kluczowy element modernizacji trasy E39, która biegnie wzdłuż norweskiego wybrzeża na długości 1100 kilometrów. Obecnie jej pokonanie zajmuje 21 godzin i wymaga siedmiu przepraw promowych. 

Docelowo, dzięki tunelom i mostom, cała trasa ma być przejezdna bez promów, a czas podróży skróci się o połowę. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na 2050 rok.

Nowy rekordzista

Obecnie najdłuższym tunelem z odcinkiem podmorskim jest japoński Seikan, przeznaczony wyłącznie dla kolei (53,85 km długości, z czego 23,3 km pod wodą). Słynny Eurotunel łączący Anglię z Francją również jest dłuższy (50,46 km), ale jego podmorski fragment liczy 37,9 km. Rogfast będzie jednak znacznie głębszy niż oba te obiekty - Seikan sięga 240 metrów, a Eurotunel 115 metrów pod poziomem morza.