Nowa jakość podróżowania

Rogfast ma zastąpić dotychczasowe połączenia promowe, skracając czas przejazdu między Stavanger a Bergen - drugim i czwartym co do wielkości miastem Norwegii - o około 40 minut.

To ogromna zmiana nie tylko dla kierowców, ale i dla lokalnych społeczności oraz gospodarki regionu. Tunel znacząco poprawi dostępność zachodniego wybrzeża, tworząc szybsze i bardziej niezawodne połączenie między Stavanger a Haugesund - podkreśla Anne Brit Moen, menedżerka projektu w firmie Skanska.

Technologiczne wyzwania i innowacje

Budowa tak długiego tunelu podmorskiego to nie lada wyzwanie. Prace prowadzone są jednocześnie z obu stron, a zespoły mają spotkać się w środku z dokładnością do zaledwie 5 centymetrów. Precyzję zapewniają zaawansowane systemy laserowe, które tworzą cyfrowy model tunelu i pozwalają na bieżąco kontrolować postępy.

Inżynierowie muszą zmierzyć się także z trudnymi warunkami geologicznymi i problemem przecieków słonej wody. Dodatkowo, tunel zostanie wyposażony w nowoczesny system wentylacji oraz monitoring, który zadba o bezpieczeństwo kierowców i sprawny przepływ ruchu.