Na terenie Parku Zakrzówek w Krakowie odkryto aktywne osuwisko. Zarząd Infrastruktury Sportowej apeluje o ostrożność do mieszkańców stolicy Małopolski odwiedzających to popularne miejsce.

Park Zakrzówek z perspektywy drona (zdj. arch.) / Jacek Skóra / RMF FM

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie informuje, że osuwisko pojawiło się w rejonie ul. Wyłom, w obszarze skarpy byłego wyrobiska górniczego. Zostało zabezpieczone i oznakowane.



Osuwisko na Zakrzówku / ZIS KRAKÓW /

ZIS apeluje do osób, które odwiedzają Park Zakrzówek, by zwracały uwagę na oznakowanie i nie podchodziły do osuwiska.

Park Zakrzówek ma ponad 50 ha. To jedno z ulubionych miejsc wypoczynkowych mieszkańców Krakowa. Jego kluczowym i najbardziej rozpoznawalnym elementem jest ogólnodostępne kąpielisko.

Zalew Zakrzówek powstał po zalaniu starego kamieniołomu wapienia.