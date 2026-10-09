Uczniowie z nożami w szkołach, groźby karalne: Incydenty w Małopolsce

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12-latek groził nożem koledze; do incydentu doszło w piątek rano przed szkołą podstawową w Choczni – przekazała rzeczniczka wadowickiej policji asp. szt. Agnieszka Petek. Jak podkreśliła, nikomu nic się nie stało. Nastolatek odpowie za swój czyn przed sądem rodzinnym. Podobne zdarzenie miało miejsce w Krakowie, gdzie dwóch uczniów w wieku 13 i 14 lat przyniosło do szkoły noże. Łącznie sześciu uczniów z Małopolski jest objętych policyjnymi czynnościami.

Groził koledze nożem kuchennym, a potem poszedł na lekcję

Do zdarzenia w Choczni doszło przed porannymi lekcjami w piątek. Chłopiec, któremu 12-letni kolega zagroził nożem kuchennym, uciekł przestraszony do domu i powiadomił członków rodziny, a ci dyrekcję szkoły.

Nikomu się nic nie stało. 12-latek po incydencie ukrył nóż nieopodal szkoły, po czym poszedł na lekcję. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli niebezpieczne narzędzie. Nastoletni uczeń został przekazany pod opiekę rodziny. Sporządzona została dokumentacja do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszym losie tego chłopca – mówiła asp. szt. Agnieszka Petek w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Podobne zdarzenie odnotowano w Krakowie, gdzie dwóch uczniów w wieku 13 i 14 lat przyniosło do szkoły noże.

Inny uczeń chwalił się, że „ma nóż w plecaku”

Policjantka dodała, że w piątek doszło także do kolejnego incydentu. W wadowickiej szkole podstawowej jeden z uczniów chwalił się kolegom, że ma nóż w plecaku. Informacja dotarła do nauczycieli, którzy wezwali policję.

Żadnego niebezpiecznego narzędzia nie znaleziono. Niemniej jednak, z racji tego, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji może wywoływać chaos i strach wśród rówieśników, w tym przypadku również została sporządzona dokumentacja i sprawa trafi do sądu dla nieletnich – wskazała rzeczniczka miejscowej policji.

Groźby karalne, film z groźbami w mediach społecznościowych

Jak przekazało biuro prasowe małopolskiej policji, w czwartek około godz. 13 policjanci otrzymali zgłoszenie od dyrekcji jednego z zespołów szkół w powiecie krakowskim dotyczące 16-latka, który miał kierować groźby karalne i zapowiadać działania zagrażające bezpieczeństwu placówek oświatowych. Nastolatek został zatrzymany, a funkcjonariusze zabezpieczyli jego telefon i komputer. Sąd skierował go do młodzieżowego ośrodka wychowawczego.

Czynności prowadzą również policjanci z Gorlic. W piątek 16-letni uczeń jednej z gorlickich szkół średnich za pomocą wiadomości SMS miał kierować groźby karalne wobec uczniów swojej szkoły. O sprawie powiadomiono sąd rodzinny.

Funkcjonariusze prowadzą także czynności wobec innego 16-latka z Nowego Sącza, który wraz z rodzicem sam zgłosił się na policję. Uczeń nagrał film z groźbami, a następnie miał go umieścić na zamkniętej grupie komunikatora. Treści zostały następnie rozpowszechnione w mediach społecznościowych. Ta sprawa również trafiła do sądu rodzinnego.

Kontrole policji w szkołach

Asp. szt. Petek podkreśliła, że funkcjonariusze prowadzą wokół szkół wzmożone działania kontrolne i prewencyjne.

W czwartek 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły we wsi Leszczydół-Nowiny, w okolicach Wyszkowa: dyrektora, nauczycielkę i woźną. 37-letnia kobieta nie przeżyła ataku, osierociła dwójkę dzieci. Premier Donald Tusk poinformował, że nastolatek miał na głowie kask z kamerką, chciał filmować całe zdarzenie. O jego losie zadecyduje sąd rodzinny; być może będzie odpowiadać za zabójstwo jak osoba dorosła.

Z kolei w środę Jakub Z., 19-letni uczeń Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, zaatakował nożem dziewięć osób: pięcioro uczniów, dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Ponadto chłopak miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty, o „dużej sile rażenia”. W czwartek napastnik usłyszał zarzuty.

W środę udaremniony został także atak w szkole w Sierpcu. Nastolatek miał rozpowiadać, że „zrobi coś złego”. Nauczyciele zgłosili to na policję, służby znalazły u niego dwa noże. W czwartek został przesłuchany i usłyszał zarzuty, w piątek został tymczasowo aresztowany.