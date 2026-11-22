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Zabytkowa Willa Grzybowska w Ojcowskim Parku Narodowym przeszła gruntowny remont. W odnowionym budynku powstanie nowoczesne centrum edukacyjne poświęcone nietoperzom – symbolowi tego wyjątkowego miejsca. Otwarcie ekspozycji planowane jest na 2027 rok.

Jak poinformował PAP dyrektor OPN Tomasz Gierat, nowe centrum edukacyjne zostanie umieszczone w zabytkowej Willi Grzybowska wybudowanej pod koniec XIX w. Zrujnowany budynek przeszedł kapitalny remont, na co Ojcowski Park Narodowy pozyskał unijne dofinansowanie w wysokości ponad 5,7 mln zł. Koszt całego przedsięwzięcia oszacowano na ponad 8,3 mln zł.

Ten wyjątkowy budynek od wielu lat wymagał gruntownych prac konserwatorskich i odtworzeniowych. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich udało się przywrócić mu dawny blask oraz zabezpieczyć go na kolejne lata – przekazał dyrektor.

Dom dla nietoperzy i miejsce pracy naukowców

Na przestrzeni swojej historii willa pełniła różnorodne funkcje. Była domem mieszkalnym, pensjonatem dla osób odwiedzających malowniczą Dolinę Prądnika, a także siedzibą Stacji Biologicznej Polskiej Akademii Nauk.

Przez dziesięciolecia – zaznaczył przedstawiciel OPN – budynek zamieszkiwali nie tylko ludzie. Swoje letnie schronienia znalazły tam również nietoperze, które wykorzystywały poddasze oraz szczeliny pomiędzy deskami elewacyjnymi jako miejsca odpoczynku i rozrodu.

Według Gierata jednym z ważnych założeń projektu było stworzenie odpowiednich warunków do dalszego korzystania z obiektu przez te chronione ssaki. Dzięki tym działaniom nietoperze nadal będą mogły wykorzystywać część przestrzeni Willi Grzybowska jako bezpieczne schronienie. Dlatego też projekt ten został nazwany „Dom Nietoperza”.

Zgodnie z zapowiedziami w przyszłości budynek stanie się również miejscem popularyzacji wiedzy o tych zwierzętach. Odwiedzający będą mogli poznać biologię, zwyczaje i znaczenie nietoperzy w przyrodzie, a także obserwować ich życie za pomocą specjalnie przygotowanego systemu podglądu. Pozwoli to zajrzeć do świata tych skrytych zwierząt bez zakłócania ich spokoju.

Kolejnym etapem działań – zapowiedział dyrektor – będzie utworzenie nowoczesnej ekspozycji edukacyjnej poświęconej nietoperzom oraz ich roli w ekosystemach. Jej realizację zaplanowano na 2027 rok.

Mamy nadzieję, że willa Grzybowska jako tzw. Dom Nietoperza stanie się miejscem łączącym ochronę przyrody, edukację oraz historię. Wystawa będzie dostępna zarówno dla grup zorganizowanych, jak i turystów indywidualnych – przekazał przedstawiciel parku.

Nietoperze – symbol Ojcowskiego Parku Narodowego

Nietoperze to najbardziej kojarzona z Ojcowskim Parkiem Narodowym grupą zwierząt, a stylizowana sylwetka tego ssaka umieszczona jest w godle parku. Spośród 28 gatunków nietoperzy żyjących w Polsce na terenie OPN stwierdzono 21, w tym zimujących 19. Nietoperze mają w parku bardzo dobre warunki do życia — to tereny zalesione ze skałami wapiennymi, jest tu dostatek pożywienia oraz dogodnych miejsc do zimowania w jaskiniach.

Najliczniejszym gatunkiem jest podkowiec mały. Inne zaobserwowane gatunki w Ojcowie i okolicach to m.in.: podkowiec duży, nocek duży, nocek rudy, nocek orzęsiony, nocek łydkowłosy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek Alkatoe, mroczek późny, gacek brunatny, mopek zachodni.

Według badań od lat 90. XX wieku liczba nietoperzy w OPN wzrasta. Wpływ na dobrostan tych ssaków ma poprawa stanu środowiska naturalnego, związana przede wszystkim z wycofaniem toksycznych środków ochrony roślin, oraz dobra ochrona stanowisk zimowania.