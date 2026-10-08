Udaremniony atak w szkole. Szef MSWiA ujawnia

RMF24

W środę udaremniony został atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.

17-latek na terenie szkoły mówił, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele zgłosili to na policję.

Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, u młodego mężczyzny znaleziono 2 noże. Zabezpieczono też używane przez niego nośniki elektroniczne.

Komunikat ws. udaremnionego ataku opublikowała również mazowiecka policja. Wynika z niego, że 17-latek zapowiadał, iż 7 października „zrobić coś złego w szkole”.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Sierpcu zareagowali natychmiast. Już po kilku godzinach, z samego rana w środę, 7 października 2026 r., weszli do mieszkania nastolatka i zatrzymali go - relacjonuje policja.

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