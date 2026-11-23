Jakub Kulik wyszedł ze szpitala
Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar doprecyzował, że funkcjonariusz policji Jakub Kulik opuścił Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie, a obecnie przebywa w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację.
W innych czterech krakowskich szpitalach przebywa obecnie 4 poszkodowanych. Stan wszystkich pozostaje stabilny.
Starszy posterunkowy to były żołnierz
Jakub Kulik od października 2022 służył w wojsku jako żołnierz 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazurka, wchodzącego w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Jest również związany z lokalnym środowiskiem ratowniczym jako druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. W 2023 pełnił służbę na granicy z Białorusią. Do policji wstąpił w 2025 roku, rozpoczynając pracę w wydziale patrolowo-interwencyjnym Komisariatu I Policji, który podlega Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.
Nie można też zapomnieć o jego zawodowym partnerze, który również uczestniczył w akcji obezwładnienia zamachowca. Chodzi o drugiego bohatera, dzięki któremu ofiar strzelaniny nie było więcej - starszego posterunkowego Artura Morańskiego, który również został ranny w wymianie ognia ze strzelcem.
7 listopada 2026, godz. 15:00 - tę datę i godzinę Kraków zapamięta na zawsze
Do zamachu doszło w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i hełmie na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni automatycznej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie - w samochodzie - miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała 3 osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także kilka sztuk broni. Z powodu żałoby pierwszy raz od 1939 roku w Krakowie nie wybrzmiał hejnał mariacki. 9 listopada przez Rynek Główny przeszedł marsz ciszy dla ofiar. Ramię w ramię w marszu szli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wraz z prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą.