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Starszy posterunkowy Jakub Kulik, który został trzykrotnie postrzelony podczas interwencji w trakcie obezwładniania zamachowca po strzelaninie na krakowskim Rynku Głównym, opuścił szpital - poinformował Zarząd Główny NSZZ Policjantów. Powiadomił o tym także wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar. Policjant, strażak ochotnik i były żołnierz zawodowy 7 listopada, wraz z drugim starszym posterunkowym Arturem Morańskim prowadził pościg za 24-letnim strzelcem, który zabił 6 osób i ranił 15.

Kwiaty i znicze przy skrzyżowaniu Stradomskiej i Józefa Dietla, gdzie doszło do obezwładnienia strzelca; fot. Andrzej Banas

Kwiaty i znicze przy skrzyżowaniu Stradomskiej i Józefa Dietla, gdzie doszło do obezwładnienia strzelca; fot. Andrzej Banas / East News

Jakub Kulik wyszedł ze szpitala

Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar doprecyzował, że funkcjonariusz policji Jakub Kulik opuścił Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II w Krakowie, a obecnie przebywa w Małopolskim Szpitalu Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu, gdzie będzie przechodził rehabilitację.

W innych czterech krakowskich szpitalach przebywa obecnie 4 poszkodowanych. Stan wszystkich pozostaje stabilny.

Starszy posterunkowy to były żołnierz

Jakub Kulik od października 2022 służył w wojsku jako żołnierz 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego im. kpt. Ignacego Gazurka, wchodzącego w skład 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. Jest również związany z lokalnym środowiskiem ratowniczym jako druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach. W 2023 pełnił służbę na granicy z Białorusią. Do policji wstąpił w 2025 roku, rozpoczynając pracę w wydziale patrolowo-interwencyjnym Komisariatu I Policji, który podlega Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie.

Nie można też zapomnieć o jego zawodowym partnerze, który również uczestniczył w akcji obezwładnienia zamachowca. Chodzi o drugiego bohatera, dzięki któremu ofiar strzelaniny nie było więcej - starszego posterunkowego Artura Morańskiego, który również został ranny w wymianie ognia ze strzelcem.

„A Kuba żyje?”. Burmistrz o pierwszych słowach policjanta Artura Morańskiego po przebudzeniu „A Kuba żyje?" – to miały być pierwsze słowa po wybudzeniu jednego z pozytywnych bohaterów sobotnich wydarzeń z Krakowa, policjanta Artura Morańskiego. Poinformował o tym burmistrz Muszyny. „To chłopak spokojny, nierzucający się w oczy. Wszyscy…

7 listopada 2026, godz. 15:00 - tę datę i godzinę Kraków zapamięta na zawsze

Do zamachu doszło w sobotę 7 listopada ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-latek wjechał czarnym Subaru w ubraniu taktycznym i hełmie na głowie na płytę rynku. Jedną ręką prowadził, drugą strzelał z broni automatycznej do przypadkowych spacerowiczów. Zabił 6 osób: 2 mężczyzn i 4 kobiety. 15 osób zostało rannych, w tym dwóch policjantów. Przy sobie - w samochodzie - miał dwa karabiny AR-15, dwa pistolety oraz około pół tysiąca sztuk amunicji. Został postrzelony podczas wymiany ognia z funkcjonariuszami. Zmarł 9 listopada o godz. 4:30 w jednym z krakowskich szpitali. W mieszkaniu jego rodziny w Ostrowcu Świętokrzyskim policja odnalazła ciała 3 osób - jego rodziców i siostry. Ujawniono także kilka sztuk broni. Z powodu żałoby pierwszy raz od 1939 roku w Krakowie nie wybrzmiał hejnał mariacki. 9 listopada przez Rynek Główny przeszedł marsz ciszy dla ofiar. Ramię w ramię w marszu szli prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, metropolita krakowski kard. Grzegorz Ryś wraz z prezydentem Krakowa Łukaszem Gibałą.

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie, 7/11/2026, fot. WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie, 7/11/2026, fot. WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS / East News

Strzelanina na Rynku Głównym w Krakowie, 7/11/2026, fot. Jan Graczynski / East News