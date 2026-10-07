Nożownik z Ostrołęki miał w plecaku ładunek wybuchowy

RMF24

Jakub Z., 19-latek, który zaatakował nożem w szkole w Ostrołęce 9 osób, miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji – przekazała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Łukasiewicz.

Nożownik miał ładunek wybuchowy w plecaku

W Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował w środę nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Ranni trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Sprawcę, który jest uczniem tej szkoły, zatrzymała policja. Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poinformowała o wszczęciu śledztwa w sprawie usiłowania zabójstwa.

19-letni nożownik zatrzymany przez policję/fot. Komenda Miejska Policji w Ostrołęce / Policja

Jak potwierdziła w rozmowie z RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce prok. Elżbieta Łukasiewicz, w plecaku nożownika znajdował się ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

Prokurator Łukasiewicz wskazała, że szczegóły w tej sprawie zostaną ujawnione podczas konferencji prasowej w czwartek.

Podczas ataku 19-latek zostawił w klasie plecak, z którym przyszedł do szkoły. Gdy z plecaka zaczął wydobywać się dym, uczniowie wyrzucili go przez okno na zewnątrz – został zabezpieczony przez policję, która wezwała pirotechników, aby zbadali torbę. Pirotechnicy opuścili miejsce zdarzenia wczesnym wieczorem.

Jak nieoficjalnie ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski, ładunek miał być prawie zdetonowany w czasie incydentu. Jak relacjonuje dziennikarz RMF FM, tuż przed odjazdem pirotechników była wyczuwalna woń podobna do tej, gdy odpalane są petardy.

Napastnik trafił do izby zatrzymań

Jakub Z., który po ataku uciekł ze szkoły, został zatrzymany. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany w rejonie plaży w Ostrołęce – powiedział RMF FM Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. To ok. 400-500 metrów od szkoły.

Uczeń także potrzebował pomocy medycznej. Przed zatrzymaniem napastnik się zranił. Trafił do szpitala, gdzie pilnowali go policjanci. Po kilku godzinach, późnym popołudniem, Jakub Z. opuścił szpital i został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Wkrótce ma zostać przesłuchany – ustalił reporter RMF FM Michał Radkowski.

„Był notowany”. Oto co wiemy o przeszłości nożownika

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu sztabu kryzysowego w Ostrołęce ujawniono, że nożownik był w przeszłości notowany przez służby za posiadanie niewielkiej ilości narkotyków.

Podczas konferencji przekazano również, że 19-latek „był w sferze zainteresowania służb społecznych”. Był pod opieką psychologa i innych specjalistów.