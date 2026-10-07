Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Jest wielu rannych

RMF24

W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce doszło w środę do ataku nożownika. Co najmniej osiem osób zostało rannych, w tym pięcioro uczniów. 19-letni napastnik został zatrzymany, to uczeń tej szkoły - ustalił dziennikarz RMF FM.

Do ataku w zespole szkół w Ostrołęce doszło w środę przed południem.

19-letni uczeń zaatakował w szkole w Ostrołęce

Ze wstępnych ustaleń wynika, że napastnik - jeden z uczniów - miał nóż, którym atakował innych młodych ludzi - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

Doszło do ranienia ośmiu osób, w tym pięciorga dzieci i trzech dorosłych - powiedział RMF FM Adrian Stupski z ostrołęckiej straży pożarnej. Wszystkie osoby poszkodowane zostały przewiezione do szpitala. Były przytomne - dodał. Poszkodowani mają głównie rany cięte, trafili do szpitali w Łomży i Ostrołęce.

Wcześniejsze doniesienia mówiły, że rannych zostało co najmniej siedem osób, w większości to uczniowie, ale także jedna z nauczycielek. Z pierwszych informacji, które uzyskał nasz dziennikarz, wynikało, że dwie z tych osób są poważniej ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Straż zabezpiecza miejsce zdarzenia. Z budynku zostali ewakuowani wszyscy uczniowie oraz personel. Uczniowie są pod opieką policyjnych psychologów.

Napastnik uciekł, ale został zatrzymany

Napastnik, który po ataku uciekł ze szkoły, został zatrzymany. To 19-letni uczeń tej placówki - ustalił nasz reporter.

Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Zaledwie 25 minut od zgłoszenia został on zatrzymany w rejonie plaży w Ostrołęce - powiedział RMF FM Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji. Uczeń także potrzebował pomocy medycznej.

Jak poinformował policjant, do ataku 19-letniego ucznia doszło podczas lekcji.

Komunikat prezydenta Ostrołęki

„Drodzy Mieszkańcy, potwierdzam, że dziś w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce doszło do poważnego zdarzenia z użyciem ostrego narzędzia. W jego wyniku poszkodowanych zostało kilka osób” - poinformował ok. południa w komunikacie prezydent Ostrołęki Paweł Niewiadomski.

„Najważniejsza informacja jest taka, że sytuacja została opanowana. Na miejscu działają odpowiednie służby, które prowadzą czynności mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia” - dodał.

Jak poinformował prezydent, „w trosce o bezpieczeństwo uczniów i pracowników ZSZ nr 4 zostało zamknięte. Jednocześnie wydałem dyspozycję, aby we wszystkich pozostałych szkołach prowadzonych przez Miasto Ostrołęka nie wpuszczać na teren placówek osób postronnych. Proszę uczniów, rodziców i pracowników szkół o zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń dyrekcji oraz służb”.