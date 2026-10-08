37-latka nie żyje. Tragiczny finał ataku w szkole

RMF24

Policja zatrzymała 15-latka, który zaatakował nożem w szkole we wsi Leszczydół-Nowiny w okolicach Wyszkowa na Mazowszu. 37-letnia pracownica szkoły zmarła mimo reanimacji. Dwie osoby są poszkodowane.

Do ataku z użyciem noża doszło dziś rano - ok. godz. 9. 15-latek zaatakował troje pracowników szkoły - dyrektora, nauczycielkę i woźną. Został zatrzymany.

W wydanym po godz. 10 komunikacie policja przekazała, że to dyrektor szkoły ujął agresywnego nastolatka. Wiadomo, że napastnik to były uczeń szkoły, w której doszło do tragedii. Policja podkreśla, że była na miejscu już po kilku minutach od zgłoszenia.

Niestety, służbom nie udało się uratować życia 37-letniej woźnej. Na razie nie ma informacji o stanie rannych.

Jak dowiedział się reporter RMF FM, na miejscu tragedii oprócz policji jest również straż pożarna, ale nie ma podejrzenia, że uczeń mógł przynieść jakiś ładunek pirotechniczny.