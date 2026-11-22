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Błyskawicznie zatrzymuje masywny krwotok, chroni przed zakażeniem i przyspiesza gojenie ran, a do tego nie wymaga specjalistycznej wiedzy medycznej. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej opracowali nowatorską gąbkę hemostatyczną, która wkrótce może trafić nie tylko do karetek i na pole walki, ale też do zwykłych domowych apteczek.

Gdy liczy się każda sekunda

Wypadki drogowe, wydarzenia na polu walki czy powikłania podczas zabiegów medycznych – we wszystkich tych przypadkach masywny krwotok stanowi zagrożenie życia, a czas reakcji jest kluczowy. Odpowiedzią na te wyzwania jest wynalazek zespołu dr inż. Julii Radwan-Pragłowskiej z Katedry Biotechnologii i Chemii Fizycznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Nowa gąbka hemostatyczna ma działać natychmiast po przyłożeniu do rany, nie wymagając specjalistycznej wiedzy od osoby udzielającej pomocy.

Skoncentrowaliśmy się na formie gąbki ze względu na to, iż właśnie taka forma jest najbardziej poręczna i najłatwiejsza w użyciu, ale również jest najbardziej skuteczna, jeśli chodzi o działanie hemostatyczne, czyli tamowanie krwotoków i przywracanie hemostazy

– wyjaśnia dr inż. Julia Radwan-Pragłowska w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Maciejem Sołtysem.

Blokada dla krwi, wsparcie dla tkanek

Gąbka została opracowana tak, by spełniać kilka kluczowych funkcji jednocześnie:

pochłania dużą ilość krwi,

tworzy fizyczną blokadę wypływu krwi,

działa antybakteryjnie,

sprzyja regeneracji uszkodzonych tkanek.

Wszystko to przy zachowaniu bezpieczeństwa i nietoksyczności dla organizmu.

Podstawą jej skuteczności jest bardzo porowata struktura, która pozwala na szybkie pochłanianie krwi i tworzenie skrzepu.

Ten materiał jest mega porowaty i posiada zdolności do pochłaniania bardzo dużej ilości wody, ale nie tylko. Tak naprawdę wszystko, co w sobie zawiera wodę będzie do tej gąbki wchodzić i tworzy nam fizyczny skrzep, taka fizyczna blokada

– tłumaczy badaczka.

Co istotne, gąbka nie zwiększa znacząco swoich rozmiarów podczas pochłaniania płynów, dzięki czemu nie powoduje ucisku na okoliczne tkanki. Jej skuteczność wynika zarówno z przemyślanej architektury przestrzennej, jak i ze specjalnie dobranego składu chemicznego, który umożliwia interakcję z elementami morfotycznymi krwi.

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Bezpieczna dla alergików i gotowa na podbój świata

Na rynku już funkcjonują środki hemostatyczne, jednak nowość z Politechniki Krakowskiej wyróżnia się unikatowym składem chemicznym. Większość dostępnych obecnie produktów bazuje na materiałach pochodzenia odzwierzęcego, najczęściej chitozanie uzyskiwanym ze skorupiaków. Krakowska gąbka powstała wyłącznie z materiałów pochodzenia nieodzwierzęcego, co znacząco poszerza grupę potencjalnych użytkowników, w tym osoby z alergiami czy przeciwwskazaniami do stosowania produktów odzwierzęcych.

Nasz materiał obecnie jest już w trakcie patentowania. Mamy zgłoszenie patentowe zarówno krajowe, jak i międzynarodowe. Przygotowujemy się do rozszerzenia na Stany Zjednoczone i wynika to z tego, że widzimy duży potencjał naszej technologii nie tylko na rynku krajowym, ale i światowym

– podkreśla dr Radwan-Pragłowska.

Od domowej apteczki po rynek globalny

Projektanci gąbki zadbali, by jej użycie było maksymalnie uproszczone. Produkt nie wymaga specjalistycznej wiedzy ani umiejętności, dzięki czemu może być wykorzystywany zarówno przez lekarzy i ratowników, jak i żołnierzy, sportowców czy zwykłych ludzi w domowych apteczkach.

Ten materiał jest bardzo prosty w użyciu, szybko działa i nie wymaga absolutnie żadnej specjalistycznej wiedzy, jeśli chodzi o stosowanie – zaznacza wynalazczyni.

Równie ważnym aspektem jest cena. Twórcy biomateriału planują wdrożenie produkcji z wykorzystaniem krajowych surowców, co pozwoli obniżyć koszty i uniezależnić się od zagranicznych dostawców.

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Obecnie zespół naukowców przygotowuje się do założenia spółki typu spin-off, która zajmie się wdrożeniem gąbki na rynek. Rozpoczynają się również procedury związane z certyfikacją oraz badaniami klinicznymi. W najbliższym czasie zaplanowano testy na krwi pochodzącej od zdrowych ochotników, a zgromadzona dokumentacja ma przyspieszyć proces dopuszczenia produktu do obrotu.

Zespół liczy, że dzięki pozytywnym wynikom badań oraz wsparciu z krajowych i europejskich programów, innowacyjny biomateriał wkrótce trafi do powszechnego użytku.