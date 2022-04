Krakowianie przestrzegają zapisów uchwały antysmogowej - tak optymistyczne mogą być wnioski z kontroli, jakie w sezonie grzewczym prowadzili strażnicy miejscy. Od października do marca 2022 r. stwierdzili tylko 44 wykroczenia.

Smog w Krakowie (zdjęcie archiwalne) / Shutterstock

Jak podał krakowski magistratu w mijającym sezonie grzewczym strażnicy przeprowadzili ponad 3 tys. kontroli, a nałożyli tylko 23 mandaty karne, sporządzili 14 wniosków o ukaranie do sądu, siedem osób pouczyli.

Liczba zgłoszeń o łamaniu uchwały antysmogowej co roku maleje. Dane, którymi dysponuje Straż Miejska napawają optymizmem. Zgłoszeń mieszkańców o nieprzestrzeganiu przepisów antysmogowych z każdym rokiem jest znacznie mniej. Mamy bardziej świadome społeczeństwo, a krakowska uchwała przynosi efekty - mówi Paweł Ścigalski pełnomocnik prezydenta ds. jakości powietrza.

W Krakowie kontynuowane są programy wsparcia mieszkańców: osłonowy czyli dopłat do wyższych rachunków za ogrzewanie, termomodernizacji budynków jednorodzinnych i dotacji do instalacji odnawialnych źródeł energii. Tuż po Wielkanocy rozpocznie się nabór wniosków do programu "Stop smog".

Uchwała antysmogowa obowiązuje w Krakowie od 1 września 2019 roku. Zgodnie z nią zakazane jest palenie węglem, drewnem i innymi paliwami stałymi w kotłach, piecach i kominkach. Osoby ignorujące ten zakaz mogą zostać pouczone, dostać mandat do 500 zł lub zostać ukarane przez sąd grzywną do 5 tys. zł. Każdy przypadek spalania paliw stałych jest rozpatrywany indywidualnie.