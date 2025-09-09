Zakopiańska policja wszczęła z urzędu postępowanie w sprawie obrazy uczuć religijnych. Poszukuje trzech mężczyzn, którzy w niedzielę rano wspięli się na krzyż na Giewoncie.

Turyści na Giewoncie - zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP

Zakopiańska policja podjęła decyzję o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie obrazy uczuć religijnych, po tym, jak w mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające trzech turystów wspinających się na krzyż na Giewoncie.

Sprawcy są poszukiwani - poinformował zastępca rzecznika zakopiańskiej policji st. asp. Maciej Kasprzycki.

Dlaczego postępowanie prowadzone jest w kierunku obrazy uczuć religijnych?

Krzyż na Giewoncie jest bowiem obiektem kultu religijnego i jednocześnie zabytkiem wpisanym do rejestru - wyjaśnił st. asp. Kasprzycki.

Policja ustala personalia trzech mężczyzn, a także świadków zdarzenia, którzy nagrywali sytuację w niedzielny poranek. Zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego za obrazę uczuć religijnych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 2 lat.

To miejsce niebezpieczne

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 7 września, około godziny 6 rano. Turyści wchodzący na Giewont zauważyli, że na krzyżu znajdującym się na szczycie siedzi trzech mężczyzn. Mieli oni, jak relacjonowali w mediach świadkowie, "pajacować i przeklinać".

O tym, że wspinanie się na metalową konstrukcję krzyża na Giewoncie, jest zabronione, przypomina dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.

To obiekt zabytkowy oraz miejsce oznaczone kulturowo i religijnie, dlatego takie zachowanie jest naganne. Dodatkowo jest niebezpieczne - ryzyko upadku z konstrukcji jest ogromne, a ponadto tacy pseudoturyści stwarzają zagrożenie dla innych osób przebywających na szczycie - podkreślił. Za tego typu wykroczenie straż parku może nałożyć mandat w wysokości do 1000 zł.

Edukator TPN i przewodnik górski Tomasz Zając ocenił, że zachowanie turystów wymaga jednoznacznego potępienia. Krzyż na Giewoncie jako symbol religijny nie jest miejscem, na które można się wspinać. To niebezpieczne zarówno dla samych sprawców, jak i dla innych turystów stojących na szczycie. Upadek z wysokości lub strącenie przedmiotu mogłoby skończyć się tragicznie. Pamiętajmy o zdrowym rozsądku i o tym, że takie zachowania mogą mieć poważne konsekwencje - powiedział.

Krzyż na Giewoncie został ustawiony w 1901 roku. Jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Tatr i Zakopanego, a sam szczyt należy do najczęściej odwiedzanych przez turystów. Krzyż ma 15 m wysokości. Ramię krzyża ma 5,5 m długości.