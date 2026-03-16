Dramatyczne sceny rozegrały się w miniony piątek w jednej z miejscowości pod Zgierzem (Łódzkie). Dwoje napastników wtargnęło do domu, użyło gazu pieprzowego wobec babci i siłą uprowadziło 8-letniego chłopca. Dzięki szybkiej reakcji policji dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe.

/ Policja Łódź /

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

W miniony piątek w godzinach wieczornych do domu pod Zgierzem ( Łódzkie) wtargnęły dwie osoby.

Napastnicy wybili szybę w drzwiach tarasowych i użyli gazu pieprzowego wobec 62-letniej kobiety, pod opieką której przebywał chłopiec.

Następnie siłą zabrali 8-latka i odjechali w kierunku Łodzi.



Szybka akcja policji i szczęśliwe zakończenie

Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawiły się policyjne patrole oraz technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady. Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą może być matka dziecka, która ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Policjanci szybko ustalili adres zamieszkania kobiety i dotarli do mieszkania na łódzkich Bałutach, gdzie znajdował się chłopiec wraz z 41-letnią matką i 50-letnim mężczyzną.



8-latek został objęty pomocą policyjnego psychologa i wrócił pod opiekę babci.

Sprawcy trafili do policyjnej celi i usłyszeli zarzuty, w tym uprowadzenia dziecka. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im do 5 lat więzienia.