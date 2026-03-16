Watykan ogłosił szczegółowy plan trzeciej pielgrzymki papieża Leona XIV, która już za miesiąc rozpocznie się na kontynencie afrykańskim. Przez 10 dni Ojciec Święty odwiedzi 11 miast i miejscowości w Algierii, Kamerunie, Angoli oraz Gwinei Równikowej i wygłosi 25 przemówień i homilii.

Papież Leon XIV / Vandeville Eric/ABACA/Abaca/East News / East News

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Algieria

Pielgrzymka rozpocznie się 13 kwietnia w Algierii, kraju o niezwykle bogatej historii i miejscu narodzin świętego Augustyna - patrona zakonu, z którego wywodzi się Leon XIV. Już pierwszego dnia papież odda hołd poległym w wojnie o niepodległość Algierii, składając kwiaty pod pomnikiem w stolicy kraju, Algierze.

Nie zabraknie również spotkań z władzami państwa oraz przedstawicielami różnych religii. W programie znalazła się wizyta w stołecznym meczecie. Papież odwiedzi także ośrodek pomocy prowadzony przez siostry augustianki, gdzie spotka się z najbardziej potrzebującymi.

Kolejny dzień to podróż do Annaby, znanej w starożytności jako Hippona. To właśnie tutaj przez ponad 30 lat biskupem był święty Augustyn. Papież odprawi uroczystą mszę w bazylice jego imienia.

Kamerun

15 kwietnia papież przeniesie się do Kamerunu. W stolicy kraju, Jaunde, wygłosi przemówienie do władz i spotka się z duchowieństwem. Nie zabraknie także wizyty w sierocińcu.

Następny dzień to Bamenda - miasto o silnej tożsamości anglofońskiej, gdzie papież spotka się z lokalną społecznością. 17 kwietnia odwiedzi Dualę, największe miasto i gospodarcze serce Kamerunu. Tam, na stadionie, odprawi mszę dla tysięcy wiernych.

Angola

18 kwietnia papież uda się do Angoli. Po przylocie do Luandy spotka się z władzami państwa i biskupami. Następnego dnia odprawi mszę w Kilamba oraz odwiedzi sanktuarium w Muxima - najważniejsze miejsce pielgrzymkowe w Angoli i jedno z głównych w całej Afryce Subsaharyjskiej. To miejsce, do którego co roku przybywają setki tysięcy wiernych, by modlić się o pokój i pojednanie.

20 kwietnia papież odwiedzi Saurimo, miasto położone na terenach bogatych w złoża diamentów. Tam spotka się z duchowieństwem i odprawi mszę, podkreślając znaczenie sprawiedliwości społecznej i odpowiedzialności za lokalne społeczności.

Gwinea Równikowa

Ostatni etap pielgrzymki rozpocznie się 21 kwietnia w Gwinei Równikowej. Papież odwiedzi stolicę kraju, Malabo, a następnie Mongomo, gdzie znajduje się monumentalna Bazylika Niepokalanego Poczęcia - największa świątynia w całej Afryce Środkowej.

W mieście Bata Leon XIV złoży wizytę w więzieniu. 23 kwietnia, po uroczystej mszy w Malabo, papież powróci do Watykanu, kończąc swoją historyczną wizytę na kontynencie afrykańskim.

Watykan podkreśla, że celem tej wizyty jest umocnienie wiary, wsparcie lokalnych wspólnot oraz promocja pokoju i sprawiedliwości społecznej.