Odnalazła się 12-letnia Oliwia Cyper, która była poszukiwana od wczoraj. Policja z Wadowic prosiła osoby, które mają informacje o miejscu przebywania dziewczynki, o kontakt. Na szczęscie wszystko skończyło się dobrze.

Od środy funkcjonariusze z Wadowic szukali 12-latki. Dziewczynka wczoraj około 7:30 wyszła z miejsca zamieszkania.

Nie było z nią kontaktu, ponieważ nie posiadała telefonu komórkowego.

Na szczęście dzisiaj po południu policja przekazała dobre wieści. Dziewczynka odnalazła się. Jest cała i zdrowa.

"Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za zaangażowanie w pomoc, za udostępnianie komunikatów, nagłośnienie sprawy w mediach oraz okazane wsparcie"- przekazali policjanci w mediach społecznościowych.