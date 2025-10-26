W najbliższy poniedziałek, 27 października, mieszkańcy Niepołomic (woj. małopolskie) oraz okolicznych miejscowości należących do gminy mogą spodziewać się nietypowego poranka. Od godz. 8:00 do 8:10 na terenie miasta i gminy słychać będzie dźwięk syren alarmowych. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, nie ma powodów do niepokoju – to jedynie zaplanowane ćwiczenia systemu alarmowania.

Syreny alarmowe zawyją w Niepołomicach (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

"Uwaga! 27.10 w godz. 8.00-8.10 na terenie miasta i gminy Niepołomice odbędzie się ćwiczenie systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój" - przekazano w komunikacie.

Informacja ta została rozesłana do mieszkańców powiatu wielickiego, w którym znajduje się gmina Niepołomice.

Ćwiczenia dla bezpieczeństwa

Syreny alarmowe to kluczowy element systemu ostrzegania ludności przed różnego rodzaju zagrożeniami. Ich zadaniem jest szybkie przekazanie informacji o niebezpieczeństwie zarówno mieszkańcom, jak i służbom ratunkowym. W sytuacjach kryzysowych, takich jak pożary, powodzie, czy inne katastrofy, sygnał dźwiękowy może uratować życie, umożliwiając szybką reakcję i ewakuację.