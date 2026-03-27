Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie ogłosił przetarg na budowę nowoczesnej hali sportowej przy Zespole Szkół Łączności przy ul. Monte Cassino. Inwestycja jest wyczekiwana od kilkunastu lat.

Oferty w przetargu można składać do 14 kwietnia do godziny 9:00.

Nowy obiekt ma pełnić funkcję dydaktyczno-sportową i znacząco poprawić warunki zajęć wychowania fizycznego. Będzie mógł działać także poza godzinami pracy placówki, na przykład popołudniami. Obiekt zostanie w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i połączony ze szkołą specjalnym łącznikiem.

W środku znajdzie się boisko o wymiarach 40 na 20 metrów, przystosowane do gry w futsal, koszykówkę i siatkówkę, a także do wspinaczki. Halę będzie można podzielić na trzy mniejsze części. Zaplanowano też trybuny na 132 miejsca, cztery szatnie, zaplecze dla trenerów i magazyny.

Nowy obiekt zastąpi starą, niewielką salę gimnastyczną, która zostanie wyburzona. Hala będzie miała około 46 na 32 metry i niemal 15 metrów wysokości, a jej powierzchnia użytkowa wyniesie blisko 1800 metrów kwadratowych. Budowa ma potrwać do 21 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą.

Kolejna placówka edukacyjna w Krakowie otrzyma nowoczesną infrastrukturę sportową - podkreśla Tomasz Marzec, Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. W ostatnim czasie powstały już hale przy VIII LO i XXX LO, trwa też budowa obiektu dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 11. W II kwartale 2026 r. planowane jest ogłoszenie postępowania na budowę nowej Hali Sportowej KS Wanda. Szacowany koszt tej inwestycji to ponad 50 mln zł.