W Turcji trwają intensywne prace nad nowelizacją prawa karnego, która może diametralnie zmienić sposób traktowania nieletnich sprawców najcięższych przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że przygotowywana ustawa przewiduje możliwość sądzenia 16-latków, którzy dopuścili się morderstwa, na takich samych zasadach jak dorosłych. To odpowiedź na rosnącą falę oburzenia społecznego po brutalnym morderstwie w Stambule, którego dopuścili dwaj nastolatkowie.

Nastolatkowie będą mogli zostać skazani nawet na dożywocie (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Tragiczne wydarzenia w Stambule punktem zwrotnym

Debata na temat odpowiedzialności karnej nieletnich w Turcji nabrała szczególnego znaczenia po głośnym zabójstwie, do którego doszło w styczniu w Stambule. Dwóch nastolatków śmiertelnie ugodziło nożem swojego rówieśnika - obywatela Turcji i Włoch. Sprawa wstrząsnęła opinią publiczną i wywołała falę dyskusji na temat adekwatności obecnych przepisów dotyczących karania nieletnich sprawców poważnych przestępstw.

Obecnie tureckie prawo przewiduje, że osoby poniżej 18. roku życia nie mogą zostać skazane na dożywotnie pozbawienie wolności. Maksymalna kara, jaką mogą otrzymać nieletni sprawcy morderstwa, to 24 lata więzienia. Wielu obywateli i ekspertów uznało te przepisy za zbyt łagodne, domagając się surowszych sankcji dla młodocianych przestępców.

Nowe przepisy

Minister sprawiedliwości Yilmaz Tunc, odnosząc się do planowanych zmian, podkreślił, że celem nowelizacji jest ograniczenie możliwości łagodzenia kar w przypadku najcięższych przestępstw popełnianych przez nieletnich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kary za przestępstwa popełnione przez osoby w wieku 12-15 lat i 15-18 lat ulegają zmniejszeniu. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie zakresu tych zmniejszeń wraz z wiekiem - powiedział minister, cytowany przez tureckie media.

Według zapowiedzi resortu, w przypadku umyślnego zabójstwa popełnionego przez nastolatków w wieku 16 lat i starszych, sędziowie nie będą już musieli stosować żadnych ulg czy zmniejszonych wyroków. Oznacza to, że młodociani sprawcy najcięższych zbrodni będą odpowiadać przed sądem na takich samych zasadach jak dorośli.

Planowane zmiany w prawie wywołują szeroką debatę w tureckim społeczeństwie. Zwolennicy zaostrzenia przepisów argumentują, że surowsze kary mogą działać odstraszająco i zapobiegać kolejnym tragediom. Przeciwnicy ostrzegają jednak, że traktowanie 16-latków jak dorosłych może prowadzić do poważnych problemów społecznych i psychologicznych, a także naruszać prawa dziecka.