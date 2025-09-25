W najbliższą niedzielę, 28 września, Rynek Główny w Krakowie zamieni się w centrum promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia. Z okazji Światowego Dnia Serca organizatorzy przygotowali bogaty program wydarzeń, które rozpoczną się o godz. 10:30 pod Wieżą Ratuszową.

Choroby układu sercowo-naczyniowego to wciąż największy zabójca Polaków - co roku z ich powodu umiera aż 178 tysięcy osób. Nadciśnienie, niewydolność serca, zawał, choroba wieńcowa czy udar - to wyzwania, z którymi mierzy się niemal każda polska rodzina. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i edukacja, a tej w niedzielę na pewno nie zabraknie.

Światowy Dzień Serca na Rynku Głównym w Krakowie. Bezpłatne badania, porady i atrakcje dla całych rodzin / Materiały prasowe

Edukacja, profilaktyka i zabawa - serce w centrum uwagi

Na uczestników czekają bezpłatne badania medyczne, konsultacje ze specjalistami, porady dietetyczne oraz wystąpienia ekspertów ze świata medycyny, kultury i mediów. W programie przewidziano także edukacyjne zabawy dla dzieci, prezentacje służb ratowniczych oraz pokazy sportowo-taneczne.

- Nie marnuj ani chwili! Zadbaj o serce od najmłodszych lat i przestrzegaj zaleceń - apelują organizatorzy. - Chcemy pokazać, jak inne choroby wpływają na nasze serce i jak ważna jest codzienna troska o zdrowie - podkreśla prof. dr hab. n. med. Ewa Konduracka, przewodnicząca Zarządu Oddziału Krakowskiego PTK.

Najciekawsze punkty programu - muzyka, teatr i eksperci

W tym roku na scenie pojawią się artyści Teatru Ludowego, którzy zaprezentują fragmenty spektakli "Pipi" (Weronika Kowalska) oraz "Doktor Dolittle" (Jan Nosal). Szczególnym wydarzeniem będzie muzyczny występ młodych muzyków - uczniów krakowskich szkół muzycznych pod kierownictwem Stefana Plewniaka.

Nie zabraknie także piosenek Zygmunta Koniecznego w wykonaniu Marty Bizoń, Jana Nosala, Weroniki Kowalskiej, Jacka Bylicy oraz Roksany Lewak. Dla miłośników kabaretu przewidziano dwa występy Łukasza Rybarskiego, a kulminacją dnia będzie koncert Rafała Szatana.

W programie znalazły się również panele edukacyjne z udziałem wybitnych ekspertów, m.in. prof. Ewy Kondurackiej, prof. Grzegorza Gajosa, prof. Agnieszki Olszaneckiej czy prof. Adama Witkowskiego. Poruszone zostaną tematy takie jak: prewencja chorób serca u dzieci, wpływ stresu na zdrowie, nowoczesne metody leczenia kardiologicznego czy profilaktyka niewydolności serca.

Warto zwrócić uwagę na wyjątkowe panele:

"Epidemia nadwagi, otyłości i nadciśnienia u dzieci - prewencja serca od najmłodszych lat" (dr Marta Czubaj-Kowal)

"Nadciśnienie, cukrzyca i cholesterol - zabójcze trio" (prof. M. Rajzer, prof. G. Gajos, prof. K. Stolarz-Skrzypek)

"Wpływ stresu, depresji na serce" (dr hab. Bartosz Grabski, Agnieszka Borowiec, dr med. Ryszard Postawa)

"Jak naprawić serce bez otwarcia klatki piersiowej?" (prof. Grzegorz Kopeć, prof. Andrzej Gackowski, prof. Monika Komar)

"Kto naprawi moje złamane serce?" - panel kardiochirurgiczny (prof. B. Kapelak, prof. Karol Wierzbicki, prof. Tomasz Mroczek)

Darmowe badania i konsultacje

Pomiar ciśnienia tętniczego / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

W specjalnej Strefie Zdrowia będzie można wykonać m.in.:

wysokość ciśnienia tętniczego

wagę ciała oraz BMI

poziom cukru we krwi

poziom cholesterolu we krwi



W Namiocie Edukacyjnym specjaliści przeprowadzą darmowe badania profilaktyczne oraz udzielą porad dotyczących zdrowego stylu życia. Dla najmłodszych przygotowano kącik zajęciowy, a dla wszystkich - naukę pierwszej pomocy i prezentacje służb ratowniczych.

Dla całych rodzin - serce w centrum Krakowa

Wydarzenie skierowane jest do wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic - zarówno dorosłych, jak i dzieci. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje edukacyjne, konkursy oraz pokazy służb ratowniczych. - To będzie dzień, w którym każdy znajdzie coś dla siebie - od badań, przez edukację, po muzykę i zabawę - podkreślają organizatorzy.

TUTAJ ZNAJDZIESZ CAŁY PROGRAM WYDARZENIA

Słuchaj Faktów RMF FM w czwartek i piątek (25 i 26 września), będziemy mieć specjalne zaproszenia na badania podczas Światowego Dnia Serca.

Obchody Światowego Dnia Serca organizują Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Zarząd Oddziału Krakowskiego PTK, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa. Wsparcia udzieliły także instytucje prywatne działające na rzecz ochrony zdrowia publicznego.

Więcej informacji oraz pełny program wydarzenia można znaleźć na stronie: www.dzienserca.artsart.pl

Do zobaczenia w niedzielę na Rynku Głównym w Krakowie! Start o godz. 10:30.