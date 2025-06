Sukces Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Działalność uczelni w obszarze badań chorób serca i układu krążenia została doceniona w prestiżowym zestawieniu U.S. News Best Global Universities 2025–2026. Wrocław znalazł się na 13. miejscu zestawienia, wyprzedzając badaczy z brytyjskiego Oksfordu i amerykańskiego Yale.

Wielki sukces Akademii Medycznej we Wrocławiu. Czołówka kardiologii (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ranking U.S. News Best Global Universities ma charakter globalny. Klasyfikacja polega na ocenie osiągnięć badawczych i naukowej reputacji uczelni. Instytucje z USA oraz ponad setki innych krajów zostały ocenione na podstawie 13 wskaźników. Według autorów raportu to 2 250 najlepszych uniwersytetów na świecie.

W tym zestawieniu Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się na 13. miejscu w obszarze badań chorób serca i układu krążenia - ex aequo ze Stanford University w USA. Wyprzedził takie uczelnie, jak Uniwersytet Oksfordzki (Wielka Brytania) czy Uniwersytet Yale (USA). Kluczem do sukcesu - jak przekonują władze wrocławskiej uczelni - było stworzenie Instytutu Chorób Serca, który działa w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu.

Polska kardiologia nie powinna mieć kompleksów, wręcz przeciwnie, jest narodowym powodem do dumy - udowadniamy to na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu - najlepszej polskiej uczelni medycznej w światowych rankingach - przekonuje rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, dyrektor Instytutu Chorób Serca, prof. Piotr Ponikowski.

Rektor wrocławskiej uczelni podkreśla, że zarówno budżet, jakim dysponuje instytut, jak i zespół, są mniejsze niż większość ujętych w zestawieniu uczelni. Kluczem do niwelowania różnic ma być jakość prowadzonych w placówce badań naukowych.

Instytut Chorób Serca - ponad 200 przeszczepów serca w cztery lata

Instytut Chorób Serca działa od sześciu lat. To najmłodszy ośrodek transplantacyjny w kraju, w ciągu zaledwie czterech lat eksperci z instytutu przeprowadzili ponad 200 przeszczepów serca oraz 80 systemów długoterminowego wspomagania pracy lewej komory.

Przed kilkoma tygodniami wrocławski zespół, jako pierwszy w Polsce, wykonał zabieg przezcewnikowej implantacji zastawki mitralnej Tendyne na bijącym sercu, bez konieczności otwierania klatki piersiowej.

Instytut przygotowuje się również do otwarcia kompleksowego centrum kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej - z myślą o najmłodszych pacjentach z wadami serca.