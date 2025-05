Narodowy Fundusz Zdrowia zmienia sposób finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). Nowe zasady, które zaczynają obowiązywać 2 maja, mają jeden główny cel - skrócić długi czas oczekiwania do lekarzy specjalistów i zmotywować przychodnie do przyjmowania większej liczby pacjentów po raz pierwszy. Ale uwaga, placówki, które nie wywiążą się z nowych obowiązków, zapłacą za to obniżonym finansowaniem.