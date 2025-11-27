Obywatel Rosji został zatrzymany przez funkcjonariuszy z krakowskiego oddziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna jest podejrzany o włamanie się do baz danych jednego ze sklepów internetowych.
- Więcej aktualnych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Obywatel Rosji został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 16 listopada.
Ustalono, że w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Polski, a rok później uzyskał u nas status uchodźcy.
Według prokuratury mężczyzna przełamywał zabezpieczenia informatyczne sklepów internetowych, wykorzystując luki w systemach.
Po uzyskaniu dostępu miał ingerować w zgromadzone tam bazy danych.
Jak informują krakowscy śledczy, jego aktywność może być powiązana również z innymi cyberatakami wymierzonymi w firmy działające w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Teraz weryfikowane są szkody, jakie mógł wyrządzić.
Rosjanin został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.
Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny.