Obywatel Rosji został zatrzymany przez funkcjonariuszy z krakowskiego oddziału Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Mężczyzna jest podejrzany o włamanie się do baz danych jednego ze sklepów internetowych.

Rosyjski haker zatrzymany przez służby/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obywatel Rosji został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 16 listopada.

Ustalono, że w 2022 roku nielegalnie przekroczył granicę Polski, a rok później uzyskał u nas status uchodźcy.

Jak działał haker?

Według prokuratury mężczyzna przełamywał zabezpieczenia informatyczne sklepów internetowych, wykorzystując luki w systemach.

Po uzyskaniu dostępu miał ingerować w zgromadzone tam bazy danych.

Jak informują krakowscy śledczy, jego aktywność może być powiązana również z innymi cyberatakami wymierzonymi w firmy działające w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Teraz weryfikowane są szkody, jakie mógł wyrządzić.



Rosjanin został już przesłuchany i usłyszał zarzuty.

Sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla mężczyzny.