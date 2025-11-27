Ledwo mówiła, nie była w stanie podać swoich danych. W takim stanie była 36-latka, która leżała w budynku Dworca Wileńskiego w Warszawie. Najpierw w jej sprawie interweniowali strażnicy miejscy. Potem wezwano policję i pogotowie.

Półprzytomna kobieta leżała przy automacie z kawą / Shutterstock

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na rmf24.pl.

W nocy z niedzieli na poniedziałek około godziny 0:20 warszawscy strażnicy miejscy dostali pilne wezwanie z Dworca Wileńskiego. Wewnątrz budynku, przy automacie z kawą, leżała kobieta. Kontakt z nią był bardzo utrudniony - ledwo wydobywała z siebie głos i nie była w stanie podać swoich danych. Wszystko wskazywało na to, że jest pod wpływem alkoholu.

Strażnicy zwrócili uwagę, że 36-latka zaciskała w dłoni dwa srebrne zawiniątka. Jedno z nich zawierało biały, a drugie brązowy proszek, które mogły być narkotykami. Na miejsce wezwano patrol policji.

Dopiero po dłuższych próbach ustalono dane kobiety.

Okazało się, że ma 5 promili alkoholu w wydychanym powietrzu. Istniało podejrzenie, że zmieszała alkohol ze środkami psychoaktywnymi. O pomoc poproszono zespół ratownictwa medycznego.

Karetka zabrała półprzytomną 36-latkę do Szpitala Praskiego.