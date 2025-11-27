Ponad 41 tys. odbiorców z województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego nie ma prądu. To pokłosie nocnego ataku śnieżycy. Najgorsza sytuacja jest w Wielkopolsce. Od środy strażacy interweniowali tam już 804 razy. W Kaliszu kobieta przechodziła pomiędzy drzewami, jedno z nich się na nią przewróciło. Trafiła do szpitala.

Fatalna sytuacja w Wielkopolsce. Opady śniegu dają się we znaki

W wielu regionach Polski strażacy usuwają skutki wieczornej i nocnej śnieżycy. Jak informuje w czwartek o poranku reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, najgorzej jest w Wielkopolsce - zwłaszcza na wschodzie regionu.

Intensywne opady śniegu występują wciąż m.in. w powiatach tureckim, kolskim, konińskim, kaliskim, krotoszyńskim czy ostrowskim. Straż pożarna podała, że od wczoraj, 26 listopada, do dziś, do godz. 6:00, mundurowi interweniowali już 804 razy. Najwięcej zgłoszeń odnotowano:

w Koninie i w pow. konińskim - 111,

w Poznaniu i w pow. poznańskim - 86,

w pow. ostrowskim - 83,

w pow. jarocińskim - 74.

Jak poinformowali strażacy z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, w Kaliszu kobieta przechodziła pomiędzy drzewami, a jedno z nich się na nią przewróciło. Jeszcze przed przybyciem straży pożarnej świadkowie wyciągnęli kobietę. Została zabrana do szpitala.



Kilkadziesiąt gospodarstw domowych bez prądu

W centralnej części kraju bez prądu pozostaje ponad 41 tys. odbiorców z czterech województw - nie tylko Wielkopolski, ale też Dolnego Śląska, województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Energa przekazała, że awarie występują w związku z wyjątkowo niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem. Obszar dotyczy pasa ciągnącego się od Gdańska, przez Bydgoszcz, północ i centralną Wielkopolskę aż do Wrocławia. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność i zdjąć nogę z gazu.