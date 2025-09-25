W minioną niedzielę doszło do nietypowego zdarzenia przy jednym z paczkomatów w Tenczynku. Na miejsce wezwano straż pożarną, która musiała zmierzyć się z rojem pszczół krążących wokół urządzenia. Jak się okazało, owady przyciągnął rozlany miód z uszkodzonej paczki.

Facebook/OSP Tenczynek / Shutterstock

W niedzielę służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o roju pszczół znajdującym się w pobliżu jednego z paczkomatu w Tenczynku (woj. małopolskie).

Po przyjeździe strażacy zauważyli, że wokół jednej ze skrytek faktycznie intensywnie latają pszczoły.

Sytuacja wyjaśniła się po otwarciu skrytki przez kuriera. W środku znajdowała się uszkodzona paczka z miodami, z której wyciekła zawartość. To właśnie rozlany miód przyciągnął rój pszczół, które zaczęły krążyć wokół paczkomatu.

Strażacy natychmiast przystąpili do zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

"Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przekazaniu paczki kurierowi oraz usunięciu pozostałości rozlanego miodu" - relacjonują uczestnicy akcji.

Dzięki sprawnej interwencji udało się szybko opanować sytuację.