Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W projekcie nowelizacji najważniejszą zmianą jest to, że 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na KRS i oddanie go środowisku sędziowskiemu.
W projekcie nowelizacji dotyczącej Krajowej Rady Sądownictwa najważniejszą zmianą jest to, że 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach (organizowanych przez Państwową Komisję Wyborczą) przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm.
Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na KRS i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność. Dodatkowo poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS ma być realizowana transparentna kontrola dla obywateli.
Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym orzekają. Oznaczałoby to, że prawo do startu miałyby także niektóre osoby awansowane do sądu wyższej instancji ponad pięć lat temu już z udziałem KRS w jej obecnym kształcie. Czynne prawo wyborcze mają mieć wszyscy sędziowie.
Obecnie procedowany projekt jest drugim podejściem obecnie rządzącej koalicji do zreformowania Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsza nowelizacja ustawy o KRS - przygotowana jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara - została uchwalona latem 2024 r.
Wówczas jednak założono, że obecni sędziowie z KRS mieliby stracić mandaty. Nowi mieli zostać wybrani do KRS przez wszystkich sędziów w Polsce, ale prawo do kandydowania na członka KRS nie przysługiwało sędziom, którzy nimi zostali po 2017 r. Tamtą nowelizację dotyczącą KRS ówczesny prezydent Andrzej Duda przed podpisaniem skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie ub.r. TK orzekł, że nowelizacja była niekonstytucyjna.
