​Sejm uchwalił w piątek nowelę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W projekcie nowelizacji najważniejszą zmianą jest to, że 15 sędziów-członków KRS będzie wybieranych w bezpośrednich i tajnych wyborach przez wszystkich sędziów, a nie - jak dotychczas - przez Sejm. Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na KRS i oddanie go środowisku sędziowskiemu.

Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że chodzi o odebranie politykom wpływu na KRS i oddanie go środowisku sędziowskiemu, co ma przywrócić jej niezależność. Dodatkowo poprzez utworzoną Radę Społeczną przy KRS ma być realizowana transparentna kontrola dla obywateli.

Kto mógłby kandydować do KRS?

Do KRS mogliby kandydować sędziowie z co najmniej 10-letnim stażem orzeczniczym i co najmniej 5-letnim w sądzie, w którym orzekają. Oznaczałoby to, że prawo do startu miałyby także niektóre osoby awansowane do sądu wyższej instancji ponad pięć lat temu już z udziałem KRS w jej obecnym kształcie. Czynne prawo wyborcze mają mieć wszyscy sędziowie.

Podejście numer dwa

Obecnie procedowany projekt jest drugim podejściem obecnie rządzącej koalicji do zreformowania Krajowej Rady Sądownictwa. Pierwsza nowelizacja ustawy o KRS - przygotowana jeszcze przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara - została uchwalona latem 2024 r.

Wówczas jednak założono, że obecni sędziowie z KRS mieliby stracić mandaty. Nowi mieli zostać wybrani do KRS przez wszystkich sędziów w Polsce, ale prawo do kandydowania na członka KRS nie przysługiwało sędziom, którzy nimi zostali po 2017 r. Tamtą nowelizację dotyczącą KRS ówczesny prezydent Andrzej Duda przed podpisaniem skierował do Trybunału Konstytucyjnego. W listopadzie ub.r. TK orzekł, że nowelizacja była niekonstytucyjna.



