Już 30 stycznia w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. To dobra okazja, by przypomnieć sobie, kim był ten niezwykły kapłan i jak wiele zrobił dla innych - zarówno w czasach PRL, jak i później, angażując się w działalność charytatywną.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski / Łukasz Gągulski / PAP

Dziedzictwo niezłomnego kapłana

Konferencja startuje o 10:30 w siedzibie IPN przy ul. Czarnieckiego 3. Wstęp jest wolny, więc każdy zainteresowany może przyjść i posłuchać ciekawych wystąpień. W programie znajdą się m.in. tematy dotyczące działalności ks. Isakowicza-Zaleskiego w opozycji antykomunistycznej, represji, których doświadczył, a także jego walki o pamięć ofiar Wołynia i pracy na rzecz potrzebujących.

Wśród prelegentów pojawią się znani historycy i badacze, którzy podzielą się najnowszymi ustaleniami i spojrzeniem na życie ks. Tadeusza. Całość zakończy się dyskusją, podczas której będzie można zadać pytania i wymienić się opiniami.

Program konferencji

Wśród prelegentów znajdą się m.in.:

dr hab. Cecylia Kuta,

prof. UPJPII,

dr Monika Komaniecka-Łyp,

dr hab. Łucja Marek,

Piotr Litka,

dr hab. Rafał Łatka,

ks. prof. dr hab. Józef Marecki,

Wojciech Bonowicz.

Konferencja organizowana jest w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN "Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989".

Ogólnopolska konferencja naukowa / Materiały prasowe

Unikatowa licytacja na rzecz fundacji

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był nie tylko kapłanem i działaczem opozycji, ale także jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji im. Brata Alberta. Organizacja powstała w 1987 roku. Swoją siedzibę ma w Radwanowicach i od lat pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja prowadzi domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz oferuje wsparcie i rehabilitację - zarówno społeczną, jak i zawodową.

Działalność Fundacji to kontynuacja wartości, które były bliskie ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu: troska o najsłabszych, otwartość i konkretna pomoc potrzebującym.

Jeśli chcecie, możecie wesprzeć fundację datkami lub wziąć udział w wyjątkowej aukcji czarno-białej grafiki z serii "96 Birthday Anniversary Limited Homage Edition", stworzonej jako hołd dla Zdzisława Beksińskiego. Licytowany egzemplarz posiada unikatowy numer 1/96, co czyni go niezwykle cennym dla kolekcjonerów.

Autorem dzieła jest polski artysta cyfrowy Adrian Purgała, który na bazie oryginalnej fotografii Beksińskiego z 2004 roku stworzył poruszający, symboliczny montaż. Grafika wykonana została na archiwalnym papierze Hahnemühle Fine Art, a do każdego egzemplarza dołączony jest certyfikat autentyczności oraz odbitka oryginalnego zdjęcia Beksińskiego.

To niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem wyjątkowego dzieła sztuki i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji im. Brata Alberta