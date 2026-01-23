Już 30 stycznia w Krakowie odbędzie się ogólnopolska konferencja poświęcona ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu. To dobra okazja, by przypomnieć sobie, kim był ten niezwykły kapłan i jak wiele zrobił dla innych - zarówno w czasach PRL, jak i później, angażując się w działalność charytatywną.
Konferencja startuje o 10:30 w siedzibie IPN przy ul. Czarnieckiego 3. Wstęp jest wolny, więc każdy zainteresowany może przyjść i posłuchać ciekawych wystąpień. W programie znajdą się m.in. tematy dotyczące działalności ks. Isakowicza-Zaleskiego w opozycji antykomunistycznej, represji, których doświadczył, a także jego walki o pamięć ofiar Wołynia i pracy na rzecz potrzebujących.
Wśród prelegentów pojawią się znani historycy i badacze, którzy podzielą się najnowszymi ustaleniami i spojrzeniem na życie ks. Tadeusza. Całość zakończy się dyskusją, podczas której będzie można zadać pytania i wymienić się opiniami.
Wśród prelegentów znajdą się m.in.:
- dr hab. Cecylia Kuta,
- prof. UPJPII,
- dr Monika Komaniecka-Łyp,
- dr hab. Łucja Marek,
- Piotr Litka,
- dr hab. Rafał Łatka,
- ks. prof. dr hab. Józef Marecki,
- Wojciech Bonowicz.
Konferencja organizowana jest w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN "Władze komunistyczne wobec kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944-1989".
Szczegóły konferencji znajdziesz TUTAJ>>>
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski był nie tylko kapłanem i działaczem opozycji, ale także jednym z założycieli i wieloletnim prezesem Fundacji im. Brata Alberta. Organizacja powstała w 1987 roku. Swoją siedzibę ma w Radwanowicach i od lat pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Fundacja prowadzi domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz oferuje wsparcie i rehabilitację - zarówno społeczną, jak i zawodową.
Działalność Fundacji to kontynuacja wartości, które były bliskie ks. Isakowiczowi-Zaleskiemu: troska o najsłabszych, otwartość i konkretna pomoc potrzebującym.
Jeśli chcecie, możecie wesprzeć fundację datkami lub wziąć udział w wyjątkowej aukcji czarno-białej grafiki z serii "96 Birthday Anniversary Limited Homage Edition", stworzonej jako hołd dla Zdzisława Beksińskiego. Licytowany egzemplarz posiada unikatowy numer 1/96, co czyni go niezwykle cennym dla kolekcjonerów.
Autorem dzieła jest polski artysta cyfrowy Adrian Purgała, który na bazie oryginalnej fotografii Beksińskiego z 2004 roku stworzył poruszający, symboliczny montaż. Grafika wykonana została na archiwalnym papierze Hahnemühle Fine Art, a do każdego egzemplarza dołączony jest certyfikat autentyczności oraz odbitka oryginalnego zdjęcia Beksińskiego.
To niepowtarzalna okazja, by stać się właścicielem wyjątkowego dzieła sztuki i jednocześnie wesprzeć szczytny cel. Dochód z licytacji zostanie przeznaczony na wsparcie Fundacji im. Brata Alberta
Wszystkie szczegóły znajdziecie TUTAJ>>>