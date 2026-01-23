Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało o zatrzymaniu Ryana Weddinga, byłego kanadyjskiego snowboardzisty i olimpijczyka, oskarżonego o przemyt narkotyków na wielką skalę i zabójstwo na zlecenie meksykańskiego kartelu Sinaloa. Wedding przez lata ukrywał się w Meksyku, a jego działalność porównano do największych bossów narkotykowych świata.

FBI zatrzymało Ryana Weddinga – byłego olimpijczyka i „współczesnego Pablo Escobara” / -/AFP/East News / Shutterstock

Ryan Wedding był członkiem kanadyjskiej reprezentacji na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku. Po zakończeniu kariery sportowej miał zaangażować się w działalność przestępczą, stając się jednym z kluczowych członków kartelu Sinaloa - jednej z najpotężniejszych organizacji przestępczych na świecie.

Według FBI Wedding kierował międzynarodową siatką przemytniczą, która regularnie transportowała setki kilogramów narkotyków z Kolumbii, przez Meksyk, do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W ubiegłym roku trafił na listę 10 najbardziej poszukiwanych przestępców, a nagroda za informacje o jego miejscu pobytu wzrosła do 15 milionów dolarów.

Wedding został zatrzymany w Meksyku dzięki współpracy FBI z lokalnymi służbami. Prokuratura federalna oskarżyła go m.in. o współudział w zabójstwie świadka, który miał zeznawać przeciwko niemu.

Do zbrodni doszło w Kolumbii w 2024 roku. Wedding miał również oferować nagrodę za zabójstwo, zastraszać świadków, prać pieniądze i kierować przemytem narkotyków.

Operacja Slalom Gigant

Szef FBI Kash Patel podczas konferencji prasowej określił Weddinga mianem "współczesnego Pablo Escobara" i "El Chapo", podkreślając skalę jego działalności przestępczej.

To człowiek, który przeszedł drogę od olimpijczyka do jednego z największych handlarzy narkotyków naszych czasów - mówił Patel. Joaquin "Chapo" Guzman, to były szef Sinaloa, a Escobar, to były szef kolumbijskiego kartelu z Medellin. Obydwaj uważani byli za jednych z najpotężniejszych handlarzy narkotyków swoich czasów.

W ramach śledztwa, nazwanego "Operacją Slalom Gigant", w ubiegłym roku zatrzymano także 10 osób z Kanady, Kolumbii i USA.

Wedding odpowie przed sądem za przemyt narkotyków, pranie pieniędzy, zastraszanie świadków oraz zlecenie zabójstwa.