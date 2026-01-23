Kiedyś śpiewano: "O Nowej to Hucie piosenka". Na tę samą melodię można teraz zaintonować: "O Nowej to Hucie magazyn". Bogdan Zalewski rozmawia o trzecim numerze pisma „Zgniatacz. Nowohuckie Studia Naukowe”. To wydawnictwo, które w nowoczesny sposób opowiada o dzielnicy Krakowa, o jej historii, kulturze i tożsamości. Najnowszy numer skupia się na relacji między kulturą a przemysłem i pokazuje, jak ten związek wpływał – i wciąż wpływa – na codzienne życie mieszkańców.

fragment okładki pisma "Zgniatacz" / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały promocyjne

Gośćmi dziennikarza RMF FM były osoby bezpośrednio związane z powstaniem tego wydania.

Od lewej: dr Jarosław Klaś, Monika Fiołek i Bogdan Zalewski / Jadwiga Bryś / RMF24

To dr Jarosław Klaś - kulturoznawca, menedżer kultury, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie - który od lat zajmuje się tematyką Nowej Huty, jej dziedzictwem i współczesnym znaczeniem, łącząc działalność badawczą z praktyką kulturalną. Do studia radia RMF FM na Kopcu Kościuszki w przybyła także Monika Fiołek - redaktorka i wydawczyni, związana z Ośrodkiem Kultury Norwida. Współtwórczyni trzeciego numeru "Zgniatacza" zajmuje się komunikacją, promocją i opracowaniem treści poświęconych Nowej Hucie i jej historii.

Aktualny "Zgniatacz" poświęcony jest kulturze w cieniu przemysłu. Posłuchajcie: co było głównym impulsem do podjęcia właśnie tego tematu? Czym ten numer różni się od poprzednich?

Pismo "Zgniatacz" / Jadwiga Bryś / RMF24

Nowa Huta już raz została zaprojektowana odgórnie - z autorytarnym rozmachem, komunistyczną ideologią i industrialną wizją przyszłości. Dziś znów mówi się o wielkich planach i wielkich inwestycjach. Czy współczesne projekty metamorfozy Nowej Huty stwarzają realne szanse rozwoju? Dyskusja się toczy. Dzielnica wymaga jednak pozasłownych działań. Musi się zmieniać, aby nie była tylko z nazwy "nowa".