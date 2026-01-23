Ostra reakcja doradcy prezydenta

Marcin Przydacz broni postawy Donalda Trumpa, twierdząc, że jego słowa nie odnosiły się do polskich żołnierzy.

"Prezydent USA D. Trump podczas ostatniej rozmowy z Prezydentem K. Nawrockim mówił pięknie o ich duchu, odwadze, sprawności i determinacji. Nazywał ich 'great warriors' a samą Polskę 'modelowym sojusznikiem'" - napisał na X.

Prezydencki minister ocenił też, że Polska zawsze doskonale wypełniała swoje zobowiązania sojusznicze. Dlatego - jak ocenił - krytyka Trumpa "nie może dotyczyć i nie dotyczy postawy Polski i polskiego żołnierza".

"Próba wykorzystywania tej tematyki do ataku na Prezydenta RP - Zwierzchnika Sił Zbrojnych jest zachowaniem niegodnym i cynicznym. Zwłaszcza kiedy robią to ministrowie Rządu Rzeczypospolitej" - skrytykował Przydacz Sikorskiego.

W piątek na słowa Trumpa zareagował też wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Wojsko Polskie ramię w ramię z sojusznikami brało udział m. in. w misjach w Afganistanie i Iraku. Zauważył, że ofiara polskich żołnierzy nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Jak dodał, "tragiczne momenty, kiedy ginęli nasi żołnierze pokazały, że w obronie bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa Polski jesteśmy gotowi zapłacić najwyższą cenę".

"Ta ofiara nigdy nie zostanie zapomniana i nie może być umniejszana. Polska to wiarygodny i sprawdzony sojusznik i nic tego nie zmieni" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Artykuł 5 NATO uruchomiony tylko raz

Art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, mówiący o wspólnej obronie i reakcji na atak na jedno z państw członkowskich, został do tej pory uruchomiony raz - przez USA po zamachach z 11 września 2001 r. W następnych latach sojusznicy USA zaangażowali swoje wojska w wieloletnie misje m.in. w Iraku i Afganistanie, wspierając Amerykanów w tzw. wojnie z terroryzmem. Siły USA na Bliskim Wschodzie otrzymały także wsparcie ze strony Wojska Polskiego.

Przez prawie 20 lat w misji w Afganistanie brało udział ponad 33 tys. polskich żołnierzy i pracowników resortu obrony narodowej; poległo lub zmarło 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny, który był ratownikiem medycznym.

W misji w Iraku, między 2003 a 2008 rokiem, brało udział ponad 15 tys. polskich żołnierzy; zginęło 22 z nich.











