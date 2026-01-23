Potężne zimowe burze nawiedzą w najbliższych dniach ponad 160 milionów mieszkańców USA. Front będzie rozciągał się od Teksasu po Nową Anglię i obejmie około 30 stanów. W niektórych regionach może spaść 30 cm śniegu. Według meteorologów w północnej części Wielkich Równin temperatura odczuwalna sięgnie -46 stopni Celsjusza. "Setki tysięcy ludzi mogą pozostać bez elektryczności i ogrzewania przez wiele dni" - powiedział główny meteorolog AccuWeather, Jon Porter.

Chicago, Jezioro Michigan, 23 stycznia 2026 r. / PAP/EPA/KAMIL KRZACZYNSKI / PAP/EPA

Nad USA nadciągnęła potężna fala zimna znad Arktyki.

Media ostrzegają przed "monster storm" - burzą zimową z ryzykiem masowych przerw w dostawach prądu.

Gubernatorzy kilku stanów ogłosili stan wyjątkowy, a służby ratunkowe szykują się na działania kryzysowe.

W nadchodzących dniach nad większą częścią Stanów Zjednoczonych przejdzie potężna fala zimnego powietrza znad Arktyki. W niektórych rejonach przed końcem weekendu spodziewane są opady śniegu przekraczające 30 cm.



Narodowa Służba Meteorologiczna (NWS) przewiduje, że od piątku "zagrażające życiu zimne powietrze" będzie powoli przemieszczać się z Wielkich Równin i Gór Skalistych na wschód, przynosząc śnieg i lód do 30 stanów zamieszkanych łącznie przez około 160 milionów ludzi.

Opady śniegu już mocno dają się we znaki na obszarze położonym poniżej Wielkich Jezior - donosi BBC.

Setki tysięcy Amerykanów bez prądu?

Niektóre media biją na alarm, ostrzegając przed zjawiskiem określanym jako "monster storm" - potężną zimową burzą z katastrofalnym oblodzeniem i masowymi awariami prądu.

Setki tysięcy ludzi mogą pozostać bez elektryczności i ogrzewania przez wiele dni - powiedział główny meteorolog AccuWeather, Jon Porter.

Według NWS najniższa temperatura odczuwalna może spaść poniżej -46 stopni Celsjusza w północnej części Wielkich Równin.

Według NWS Probabilistic Precipitation Portal najwięcej śniegu może spaść w pasie od Kolorado, przez Wirginię Zachodnią, aż po stan Nowy Jork. Śnieg zasypie wiele miast - od Memphis, Nashville po Waszyngton, Baltimore, Filadelfię i Nowy Jork.

W stanach położonych na południu mogą wystąpić opady marznącego deszczu. To z kolei może prowadzić do przerw w dostawie prądu. Gdy linie energetyczne i drzewa obciążone lodem będą się łamać, służby techniczne mogą reagować z dużym opóźnieniem, przytłoczone skalą zniszczeń.

Mogą również wystąpić lokalne powodzie, ponieważ burze sprowadzą wilgoć na tereny nizinne.

Urzędnicy ostrzegają, że niskie temperatury mogą ponownie spowodować zamarzanie i pękanie rur. Drogi mogą być zablokowane przez kilka dni, zwłaszcza w stanach południowych, gdzie flota sprzętu do odladzania jest ograniczona.

Stan wyjątkowy, alert na lotniskach

Gubernatorzy kilku stanów - m.in. Arkansas, Georgii, Teksasu, Karoliny Północnej i Karoliny Południowej, ogłosili stan wyjątkowy. To umożliwi służbom ratowniczym, w tym żołnierzom Gwardii Narodowej, rozpoczęcie mobilizacji i działań na wypadek kryzysu.

Zarządy lotnisk w kilku dużych miastach ostrzegają podróżnych, aby przygotowali się na znaczne opóźnienia. Według prognoz możliwe jest odwołanie ponad 4 tysięcy lotów w skali kraju, a niektóre lotniska mogą zostać czasowo zamknięte.

Przewidywane jest, że niskie temperatury utrzymają się także w przyszłym tygodniu.

