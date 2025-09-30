W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Kraków Airport oficjalnie otwarto najnowocześniejsze w tej części Europy centrum symulatorowo-treningowe Ryanaira. Inwestycja o wartości 130 milionów euro ma nie tylko zrewolucjonizować proces szkolenia personelu lotniczego, ale także znacząco wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu.

Centrum symulacyjne Ryanair / PAP/Łukasz Gągulski / PAP/EPA

Centrum, które powstało w ciągu zaledwie półtora roku, wyposażone jest w najnowocześniejsze technologie szkoleniowe. W pierwszym etapie inwestycji uruchomiono dwa hydrauliczne symulatory samolotu Boeing 737-8200 "Gamechanger".

Do końca roku ich liczba wzrośnie do sześciu, a docelowo w obiekcie znajdzie się aż dziesięć symulatorów - osiem hydraulicznych i dwa stacjonarne. To pozwoli na jednoczesne szkolenie setek specjalistów.

Jak podkreślił prezes Ryanaira Michael O'Leary, "jest to najnowocześniejszy i jedyny tego typu obiekt w tej części Europy; umożliwi szkolenie do 500 osób dziennie i stworzy 150 miejsc pracy". To właśnie tutaj będą szkolić się piloci, personel pokładowy, inżynierowie, pracownicy obsługi naziemnej oraz administracji.

Kompleksowe zaplecze i unikalne rozwiązania

Nowy obiekt to nie tylko symulatory. Centrum dysponuje również jedynym w Polsce kadłubem treningowym samolotu, przeznaczonym do ćwiczeń dla personelu pokładowego. Do dyspozycji szkolonych są także nowoczesne sale wykładowe, zaplecze socjalne oraz infrastruktura umożliwiająca sprawną komunikację z terminalem pasażerskim - dzięki nowo wybudowanej drodze łączącej oba obiekty.

Lotnisko Kraków Airport to nasza największa baza operacyjna w Polsce, a od dziś to także centrum szkolenia naszych załóg nie tylko z Krakowa, ale ze wszystkich 95 baz Ryanair - mówił Michał Kaczmarczyk, prezes spółki Buzz z grupy Ryanair.

Otwarcie centrum to nie tylko prestiż, ale także konkretne korzyści dla regionu. Nowa placówka stworzy ponad 150 wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy dla szkoleniowców i specjalistów z branży lotniczej. Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski nie krył zadowolenia z tej inwestycji, określając ją jako "wrzucenie Krakowa na wyższą półkę rozwoju gospodarczego".

Z kolei wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś zwrócił uwagę, że przedsięwzięcia Ryanaira w Polsce potwierdzają, iż nasz kraj jest dla przewoźnika strategicznym rynkiem. Prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński podkreślił natomiast, że nowa inwestycja jeszcze mocniej zwiąże lotnisko z jego bazowym przewoźnikiem.

Ryanair stawia na Polskę

Krakowskie centrum jest już siódmą tego typu placówką Ryanaira w Europie, ale pierwszą w Europie Środkowej. Irlandzki przewoźnik operuje obecnie z 13 lotnisk w Polsce, a na sześciu z nich posiada własne bazy operacyjne, dysponując flotą 44 samolotów. W 2025 roku Ryanair planuje obsłużyć w Polsce około 19 milionów pasażerów.

Michael O'Leary zapowiedział, że linia zamierza nadal inwestować w rozwój krakowskiego centrum oraz zwiększać swoje zaangażowanie na polskich lotniskach.