W sobotę 10 maja rozpocznie się zapowiadany remont mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. Prace modernizacyjne potrwają 10 miesięcy - przez siedem most będzie całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, a przez pięć - również z ruchu tramwajowego.

Most Grunwaldzki od 10 maja będzie zamknięty / Józef Polewka / RMF FM

W związku z zamknięciem mostu w rejonie Centrum Kongresowego ICE Kraków na ul. Monte Cassino powstanie tymczasowy przystanek umożliwiający kursowanie tramwajów w obu kierunkach. Linia tramwajowa będzie prowadziła od ul. Kapelanka przez ul. Monte Cassino do Centrum Kongresowego ICE Kraków.

Z ul. Dietla tramwaje zostaną przekierowane na ul. Krakowską. Dodatkowo na ul. Dietla przed mostem zostanie wprowadzona możliwość zawracania dla pojazdów, które nie będą mogły kontynuować jazdy w kierunku Kazimierza z powodu zamknięcia mostu.

Remont mostu Grunwaldzkiego, fot.krakow.pl

Zamknięcie mostu oznacza, że ruch tramwajowy i autobusowy zostanie skierowany przez ul. Kalwaryjską i Limanowskiego do ul. Krakowskiej i Starowiślnej, gdzie linie powrócą na swoje stałe trasy.

W ramach prowadzonych prac pojawi się komunikacja zastępcza: linia tramwajowa z Czerwonych Maków P+R do Ronda Grunwaldzkiego oraz linia autobusowa z Łagiewnik przez rondo Grunwaldzkie do pętli na Powiślu - "Nowy Świat". Aby zachować dostęp do przystanku Orzeszkowa, powstanie linia nr 784 jako wydłużenie trasy autobusu nr 184.

Remont mostu Grunwaldzkiego, fot. krakow.pl

Remont Mostu Grunwaldzkiego. Objazdy i zmiany w ruchu drogowym

Dla ruchu kołowego sugerowana trasa objazdowa będzie prowadzić trzecią obwodnicą miasta, czyli aleją Powstańców Śląskich i ulicą Powstańców Wielkopolskich. Aby to rozwiązanie było funkcjonalne, konieczna będzie modyfikacja sygnalizacji świetlnej na rondzie Grunwaldzkim, na rondzie Matecznego oraz w rejonie przystanku "Korona". Z kolei sygnalizacja na ul. Stradomskiej, Dietla i Krakowskiej zostanie wyłączona. Pojazdy wjeżdżające do Krakowa od północy przez al. 29 Listopada będą kierowane na ul. Wita Stwosza, Lubomirskiego, do ronda Mogilskiego i dalej ronda Grzegórzeckiego.

Zakres prac remontowych

Remont Mostu Grunwaldzkiego obejmie naprawę elementów konstrukcyjnych, wymianę płyty mostu, nawierzchni asfaltowej oraz torów tramwajowych. Tylko tak kompleksowe podejście pozwoli zapewnić bezpieczne korzystanie z przeprawy przez kolejne lata.

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na znaczne utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej przez najbliższe miesiące. Władze miasta apelują o cierpliwość i korzystanie z alternatywnych tras oraz środków transportu.

Opracowanie: Piotr Parzysz