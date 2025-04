Relacje międzyludzkie są tematem tegorocznego Grobu Pańskiego w krypcie kościoła pijarów w Krakowie. Na aranżację składają się głównie krzesła, każde z nich coś symbolizuje. Ekspozycja od Wielkiego Piątku od około godz. 17.00 będzie dostępna przez tydzień.

Grób Pański u krakowskich pijarów / Paweł Konieczny / RMF FM

Tematem są relacje między ludźmi. Każdy z nas potrzebuje, szuka drugiego człowieka - powiedział pijar o. Piotr Wiśniowski, autor aranżacji, duszpasterz dzieci i młodzieży, zwracając uwagę m.in. na problem samotności i cierpienia.

Relacje symbolizują krzesła, większość z nich jest ustawiona w pary, oraz ustawione na nich przedmioty. Jedno krzesło w parze jest np. owinięte taśmą, co symbolizuje niedostępność człowieka, a na drugim krześle w tej parze jest megafon, co oznacza osobę, która chce kontaktu. Inna para to krzesło z kroplówką i krzesło z maską tlenową - to symbol relacji osób starszych i schorowanych, a mimo wszystko trwających w relacji ze sobą.

Są też krzesła w pobliżu Najświętszego Sakramentu. Pokazują one relację z Bogiem. Krzesło blisko Sakramentu to wyraz bliskości Boga. Krzesło odwrócone tyłem od Sakramentu symbolizuje tożsamość osoby odchodzącej od Boga. Krzesło z walizką ma przywoływać na myśl człowieka, który wraca do Kościoła z bagażem doświadczeń.

Krzesła są stare, zniszczone - jak my, ludzie - ocenił o. Wiśniowski. Wszystkie są na piaszczystej drodze, ponieważ na piasku widać ślady człowieka, a każdy człowiek - jak zauważył autor aranżacji - pozostawia ślad w drugim człowieku.

Grób Pański w świątyni przy ul. Pijarskiej 2 będzie można odwiedzać dziś od ok. godz. 17.00, po liturgii zaplanowanej na godz. 15.00. Zakonnicy zapraszają do odwiedzin przez cały kolejny tydzień.

Groby Pańskie w piątek są odsłanianie w wielu świątyniach. W Krakowie najsłynniejszym jest grób u pijarów. Ekspozycje krakowskich zakonników od lat nawiązują do aktualnych wydarzeń i problemów. W latach 70. i 80. aranżacje były manifestacją niezależności, buntu i oporu.