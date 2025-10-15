Zarzuty usiłowania zabójstwa matki i jej znajomego usłyszał 24-latek z Wadowic – poinformowała w środę rzeczniczka tamtejszej policji Agnieszka Petek. Grozi mu od ośmiu lat więzienia do dożywocia. Sąd zgodził się na aresztowanie mężczyzny na trzy miesiące.

/ Policja /

Do awantury domowej doszło w minioną sobotę w mieszkaniu na terenie Wadowic (Małopolskie).

Prokuratorzy poinformowali, że młody mężczyzna był pijany.

Zdaniem śledczych 24-latek, usiłując zabić matkę i jej partnera, zadał im z dużą siłą ciosy nożem w okolice głowy i szyi.

Ofiary na szczęście zdołały się obronić.

Rzeczniczka wadowickiej policji podała, że 61-letnią matkę zranił w rękę, a jej 45-letniego partnera w głowę.

Poszkodowani trafili do szpitala, gdzie lekarze udzielili im pomocy – powiedziała Agnieszka Petek.

Napastnik po zatrzymaniu usłyszał dwa zarzuty usiłowania zabójstwa. Wadowicki sąd rejonowy na wniosek śledczych zadecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Za usiłowanie zabójstwa może grozić nawet dożywocie.



