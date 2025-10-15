Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę, 12 października, w zielonogórskiej dzielnicy Racula. Mężczyzna, który wybrał się do lasu na grzyby, został zaatakowany przez trzy psy. Ofiara doznała poważnych obrażeń i nie udało się jej uratować.

Dramat w Zielonej Górze: mężczyzna brutalnie pogryziony przez psy w Raculi / Shutterstock

O sprawie pierwszy poinformował serwis News Lubuski.pl.

W niedzielę około godziny 13:00 kierowca ciężarówki zatrzymał się na MOP Racula Wschód, by zrobić przerwę w trasie. Postanowił pójść do pobliskiego lasu w rejonie strzelnicy, aby zebrać grzyby. Tam niespodziewanie zaatakowały go trzy psy, które gryzły go po rękach i nogach. Mężczyzna zdołał zadzwonić pod numer alarmowy 112 i wezwać pomoc.

Na miejsce natychmiast ruszyło kilka patroli policji oraz zespół pogotowia ratunkowego. Psy uciekły dopiero, gdy usłyszały sygnały nadjeżdżających radiowozów.

Ranny mężczyzna został pilnie przetransportowany do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze, gdzie przeszedł kilka poważnych operacji. Już wówczas lekarze informowali, że jego stan jest krytyczny.

Jak podaje tvn24.pl, szpital przekazał tragiczne wieści. W środę rano 46-latek zmarł.

Trafił do nas w bardzo poważnym stanie, można powiedzieć, że krytycznym. Mimo wysiłków całego zespołu, niestety, nie udało się go uratować. Obrażenia były tak poważne, że przeszedł kilka operacji. Najdłuższa z nich trwała około osiem godzin - przekazała tvn24.pl rzeczniczka lecznicy Sylwia Malcher-Nowak.

Obawy mieszkańców

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze nie komentuje sprawy. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze Ewa Antonowicz przekazała, że śledztwo ws. śmierci 46-latka jest prowadzone z art. 156 Kodeksu karnego, mówiącego o odpowiedzialności za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wiadomo, że psy uciekły z pobliskiej strzelnicy.

Mieszkańcy Raculi są wstrząśnięci. Wskazują, że nie jest to pierwszy taki przypadek w tej okolicy - dwa lata temu psy pogryzły kobietę i jej córkę.