Ponad 65 procent dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego zmaga się z nadwagą lub otyłością - wynika z najnowszych danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Problem dotyczy już około 304 tysięcy osób. Najlepsza sytuacja panuje w Kielcach, najgorsza w powiatach buskim, opatowskim i pińczowskim.

Z nadwagą i otyłością zmaga się 65 proc. dorosłych mieszkańców woj. świętokrzyskiego / Shutterstock

Statystyki nie pozostawiają złudzeń

Z danych zebranych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w pierwszych siedmiu miesiącach 2025 roku wynika, że prawidłową masę ciała utrzymuje zaledwie co trzeci mieszkaniec regionu - 33,1 procent badanych, czyli ponad 154 tysiące osób.

Pozostali zmagają się z nadwagą lub otyłością. W sumie w regionie 183 tysiące osób ma nadwagę (BMI 25-30), a 121 tysięcy cierpi na otyłość (BMI powyżej 30).

Niedowagę stwierdzono u 1,6 procent badanych.

Gdzie jest najgorzej?

Największy odsetek osób z nieprawidłową wagą odnotowano w powiatach buskim, opatowskim i pińczowskim - aż 67,1 procent mieszkańców tych powiatów ma nadwagę lub otyłość.

Najlepiej wypadły Kielce, gdzie problem dotyczy 60 procent dorosłych, a 38 procent mieszkańców ma prawidłową wagę.

Skąd pochodzą dane?

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej od 2020 roku mają obowiązek rejestrowania wzrostu i masy ciała pacjentów.

Zebrane przez NFZ dane dotyczą niemal pół miliona dorosłych mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

W skali kraju, od stycznia do lipca 2025 roku, lekarze zebrali informacje o wzroście i wadze ponad 13,4 miliona dorosłych pacjentów. Najmniej osób z nadwagą lub otyłością odnotowano w Poznaniu - 55,8 procent dorosłych mieszkańców.



Otyłość i nadwaga to poważne czynniki ryzyka wielu chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu 2, nadciśnienie, choroby serca, zwyrodnienia stawów czy nowotwory. Eksperci podkreślają, że szybka diagnoza i edukacja zdrowotna mogą znacząco ograniczyć liczbę powikłań.



Bezpłatne wsparcie dla pacjentów

NFZ przypomina, że każdy pacjent może skorzystać z bezpłatnych narzędzi wspierających zdrowe odżywianie. Na portalu Diety NFZ dostępne są plany żywieniowe przygotowane przez dietetyków, dostosowane do różnych potrzeb zdrowotnych i stylów życia.

Można tam znaleźć jadłospisy nawet na 28 dni, listy zakupów oraz przepisy opracowane przez specjalistów. W serwisie dostępne są także materiały edukacyjne - poradniki, quizy i filmy - które pomagają wprowadzać trwałe zmiany w sposobie odżywiania.