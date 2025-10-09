Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do Urzędu Miasta Nowy Sącz i Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. W tle śledztwa – zarzuty przekroczenia uprawnień przy przetargu na miliony złotych z funduszy unijnych. Całą sprawę nadzoruje Prokuratura Europejska, a CBA apeluje do świadków o kontakt.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. CBA /

Akcja CBA w Nowym Sączu - zabezpieczone dokumenty i sprzęt

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Łodzi pojawili się w siedzibie Urzędu Miasta Nowy Sącz oraz w budynkach Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Jak potwierdza CBA, działania te były przeprowadzone na polecenie Prokuratury Europejskiej. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację dowodową oraz sprzęt elektroniczny, który może mieć kluczowe znaczenie dla prowadzonego postępowania.

Pracownik samorządowy pod lupą śledczych

Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 29 października do 12 listopada 2024 roku jeden z pracowników Urzędu Miasta miał przekroczyć swoje uprawnienia, przekazując istotne informacje jednemu z oferentów startujących w przetargu. Chodzi o zamówienie na organizację i przeprowadzenie kursów oraz warsztatów w ramach projektu "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w Nowym Sączu", realizowanego przy wsparciu środków unijnych. Całkowite dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027 sięga niemal 4,4 mln złotych.

Według komunikatu CBA działania pracownika samorządowego mogły narazić na szwank prawnie chroniony interes, jakim jest niezakłócony przebieg przetargu publicznego. "W wyniku szeregu nieprawidłowości w organizacji przetargu i przekroczenia uprawnień przez pracownika samorządowego miało dojść do ujawnienia istotnych informacji jednemu z oferentów. Takie działanie mogło narazić na szkodę prawnie chroniony interes w postaci niezakłóconego przeprowadzenia przetargu publicznego, co stanowi działanie na szkodę interesu publicznego, powodując szkodę w kwocie ponad 600 tys. euro" - czytamy w oficjalnym komunikacie CBA.

Sprawę nadzoruje Prokuratura Europejska, co podkreśla międzynarodowy charakter śledztwa. Jak podkreślają przedstawiciele CBA, śledztwo jest rozwojowe, a kolejne wątki mogą pojawić się w najbliższym czasie. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych działań operacyjnych i przesłuchań.

Apel CBA do świadków i osób posiadających informacje

W swoim komunikacie CBA przypomina również o istotnym aspekcie prawnym - zgodnie z art. 305 par. 6 kodeksu karnego, osoba, która sama zawiadomi organy ścigania o popełnionym przestępstwie i ujawni wszystkie jego istotne okoliczności, zanim organy dowiedzą się o sprawie, nie podlega karze. "CBA apeluje, aby osoby posiadające informacje w tej sprawie zgłaszały się do Delegatury CBA w Łodzi" - czytamy w apelu.

Na ten moment Urząd Miasta Nowy Sącz nie wydał oficjalnego stanowiska w sprawie prowadzonego śledztwa.