Ominięcie mediów i walka o morale

Biały Dom postrzega swoje podejście jako sposób na pominięcie tradycyjnych mediów. Tradycyjne media chcą, żebyśmy przepraszali za eksponowanie niesamowitego sukcesu armii Stanów Zjednoczonych, ale Biały Dom nadal będzie eksponował w czasie rzeczywistym liczne przykłady niszczenia irańskich pocisków balistycznych, zakładów produkcyjnych i marzeń o posiadaniu broni jądrowej - zapewniła wicerzeczniczka Białego Domu Anna Kelly.

Jonathon Narvey, specjalista od PR, podkreśla, że propaganda jest częścią każdej wojny. Tak było od czasów wynalezienia nowoczesnych mediów - zaznaczył. Jego zdaniem Biały Dom stara się też w ten sposób podtrzymać morale, bo - jak pokazały doświadczenia z Afganistanu i Wietnamu - o porażce Stanów Zjednoczonych decydowały nie tylko realia wojskowe, ale przede wszystkim nastroje społeczne.

Amerykanie nie chcą tej wojny

Sondaże pokazują jednak, że wojna z Iranem nie cieszy się poparciem większości Amerykanów. Według badania dla radia NPR, 56 proc. obywateli jest przeciwko działaniom zbrojnym, a 44 proc. je popiera.

Wojenny przekaz administracji wpisuje się w szerszą strategię medialną Białego Domu, która polega na porzuceniu dotychczasowych norm i bezpardonowych, często wulgarnych atakach. Za tym podejściem stoi dyrektor ds. komunikacji Steven Cheung, który - jak sam przyznał w wywiadzie dla "Vanity Fair" - jest "nieograniczony tradycyjnymi i przestarzałymi obyczajami politycznymi".