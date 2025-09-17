Między węzłami Opole Zachód a Opole Południe doszło do rozlania oleju. Jezdnia w kierunku Katowic była zablokowana. Gdy udało się już odblokować ruch, w tym samym miejscu doszło do wypadku dwóch tirów.

Plama oleju na A4 w okolicach Opola (Zdjęcie ilustracyjne) / Krzysztof Świderski / PAP

O utrudnieniach, do których doszło w środowy poranek, poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na autostradzie A4, na wysokości miejscowości Przysiecz, drogę zanieczyściła 8-kilometrowa plama oleju.

Ruch w kierunku Katowic został zablokowany na węźle Opole Zachód. Dla rozładowania ruchu otwarto bramę awaryjną MOP Przysiecz.

Drogowcy uporali się z utrudnieniem ok. godz. 10:30, ale już o godz. 10:50, pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe, na pasie w kierunku Katowic, zderzyły się dwie ciężarówki. Nikt nie ucierpiał, ale jezdnia ponownie została zablokowana, a utrudnienia mają potrwać ok. 1,5 h.