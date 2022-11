Rodzice Mii nie byli ze sobą od trzech lat, kobieta wróciła do Polski w maju 2020 roku. Ojciec dziewczynki w październiku tego roku przyjechał w odwiedziny do Oświęcimia. W dniu, kiedy zabił swoją byłą partnerkę i uprowadził Mię, cała trójka była na placu zabaw – nic nie wskazywało, że dojdzie do tragedii. To najnowsze informacje o 25-letnim Ingebrigtcie G., jakie można znaleźć w skandynawskiej prasie.

Dom w Oświęcimiu, gdzie doszło do tragedii / Tomasz Wiktor / PAP Krakowska prokuratura poinformowała, że do władz duńskich dotarł Europejski Nakaz Aresztowania Norwega, podejrzewanego o zabójstwo byłej partnerki w Oświęcimiu. ENA pozwoli na rozpoczęcie procedury ekstradycji Ingebrigta G. z Danii do Polski. Teoretycznie - jak wyjaśnił rzecznik krakowskiej prokuratury - duński sąd powinien zdecydować o wydaleniu mężczyzny w ciągu 60 dni. W praktyce jednak, z uwagi na próbę obrony przez podejrzanych, procedura ta często się wydłuża. Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet, wątpliwości do tego, czy polski system sprawiedliwości rzetelnie osądzi Norwega, już się pojawiły. Do Sądu Okręgowego w Krakowie w poniedziałek nadeszło pismo zwrotne z Danii. Tamtejsi sędziowie chcą wiedzieć, czy wniosek o ENA podpisał legalnie wybrany sędzia, czy też może neo-sędzia powołany z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa, która jest nieuznawana w Europie. Ingebrigt G. został zatrzymany w sobotę po 22:37 w Kopenhadze na podstawicie ogłoszonego przez polską stronę Child Alertu. Po zabójstwie 25-latek zbiegł, zabierając ze sobą 5-letnią Mię, córkę, której matką była zamordowana 26-letnia Pamela. 25-latek planował z Kopenhagi jechać do Szwecji. Zobacz również: 5-letnia Mia ma dziś wrócić ze swoim dziadkiem do Polski

Porwanie Mii i zabójstwo jej matki. Jest Europejski Nakaz Aresztowania wobec Ingebrigta G. Rodzice Mia rozstali się trzy lata temu Jak podaje norweska gazeta "VG", matka Mii przyjechała do Norwegii w 2014 roku, wyjechała do Polski w maju 2020 roku. Podczas swojego pobytu w Norwegii mieszkała pod kilkoma adresami w Bergen - także z pochodzącym z regionu Vestland partnerem. Jednak - jak ustaliła tamtejsza prasa - para nie była ze sobą od trzech lat. Już jesienią 2019 roku mężczyzna zameldował na policji zaginięcie córki. "Powiedział, że podejrzewa, iż córka jest z matką w Polsce" - czytamy w "VG". Policja te informacje potwierdziła, ale nie widziała powodów, by wszczynać oficjalne poszukiwania. W 2020 roku mężczyzna ponownie zgłosił zaginięcie córki. I tym razem podał, że podejrzewa, iż dziecko jest z matką. Para najwyraźniej jednak utrzymywała ze sobą kontakt. 25-latek przyjechał do Polski w październiku. Nic nie wskazywało na to, że dojdzie do tragedii. W dniu, kiedy Ingebrigt G. zabił mamę Mii, cała trójka była na placu zabaw. Robili sobie zdjęcie, które potem Norweg wysłał do rodziny. W czwartek 25-latek był z córeczką na zakupach. "To szok. Nikt z nas nie przypuszczał, że do tego dojdzie" - mówili krewni 25-latka w rozmowie z telewizją TV2. 5-letnia Mia jeszcze dziś ma wrócić do Polski. Pojechał po nią dziadek. Dziewczynka jest obecnie pod opieką duńskich służb specjalnych. To właśnie dziadek Mii znalazł martwą córkę w mieszkaniu w Oświęcimiu i zawiadomił policję. Na ciele 26-latki były rany cięte, w mieszkaniu był też zakrwawiony nóż. Zobacz również: ​Budżet obywatelski. Zrealizowanych zostanie 185 projektów

